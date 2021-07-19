Союзники по НАТО сбились с ног в поисках преемника генерального секретаря НАТОЙенса Столтенберга. Полномочия нынешнего главы альянса, который занимал этот высший гражданский пост с октября 2014 года, заканчиваются в сентябре 2022 года, в связи с чем для нахождения ему замены остается немногим более года. В штаб-квартире альянса уже начались официальные обсуждения возможных кандидатур. Ожидается, что преемник Столтенберга будет представлен на саммите лидеров НАТО в Мадриде в конце весны или начале лета следующего года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Однако в Брюсселе и других союзных столицах уже ведутся яростные споры: ряд официальных лиц, дипломатов и аналитиков уверен, что по прошествии 72 лет существования альянса НАТО пора назначить своим генеральным секретарем женщину. Со своей стороны, есть и те, кто утверждает, что на фоне продолжающегося противостояния с Россией важным сигналом для Москвы станет выбор нового генсека из Восточной Европы, пишет Дэвид Херсзенхорн в статье, вышедшей 19 июля в Politico.

Если принять во внимание две этих задачи, то список потенциальных кандидатов сразу же возглавят имена трех политиков: бывших президентов Хорватии Колинды Грабар-Китарович и Литвы Дали Грибаускайте, а также действующего президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Грабар-Китарович, которая стала первой женщиной, занявшей пост президента Хорватии и правившей с 2015 по 2020 год, имеет то преимущество, что она уже работала в штаб-квартире НАТО в качестве помощника генерального секретаря по общественной дипломатии с 2011 по 2014 год. На этой должности она тоже «пробила стеклянный потолок», — став первой женщиной, занявшей этот пост.

Недоброжелатели говорят, что Грабар-Китарович, которая построила свою политическую карьеру как правоцентристский консерватор, запятнала себя, сделав ставку на убежденных правых во время неудачной кампании по переизбранию президента в 2019 году. Под давлением популистского соперника она сместилась вправо, что стало причиной обвинений ее в том, что играет на страхах определенной части своих сограждан. Впоследствии она проиграла левоцентристскому бывшему премьер-министру Зорану Милановичу.

Но Грабар-Китарович может похвастаться одним из самых впечатляющих резюме среди потенциальных будущих руководителей НАТО, поработав одновременно министром иностранных дел и министром европейских дел Хорватии. Она сыграла важную роль в успешных заявках страны на членство в ЕС и НАТО. Она также служила послом страны в США с 2008 по 2011 год, благодаря чему она смогла обеспечить себе прочные отношения в Вашингтоне, что будет иметь решающее значение при принятии решения НАТО.

Kremlin.ru Колинда Грабар-Китарович

Этой весной Грабар-Китарович в качестве научного сотрудника Института политики и государственного управления Американского университета провела семинар о будущем НАТО, который вполне может послужить смотром на высшую должность. На нем она подчеркнула, что работала непосредственно в самом Афганистане, когда занимала пост помощника генерального секретаря.

«Мне очень понравились работа в НАТО… а также опыт и атмосфера совместной работы», — сказала она в начале лекции.

В лекции также принял участие бывший министр иностранных дел Нидерландов, в прошлом занимавший пост генерального секретаря НАТО с 2004 по 2009 год, Яап де Хооп Схеффер.

За де Хооп Схеффером на этом посту следовал предшественник Столтенберга — бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен. По словам ряда источников в НАТО, трудно представить, чтобы союзники по НАТО выбрали кого-то, кто не был главой государства или правительства.

Из-за такого предпочтения к бывшим главам государств недавно появились слухи о том, что в качестве потенциального кандидата может выступить бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Кроме того, потенциальным кандидатом от Великобритании в НАТО был назван Марк Седвилл, который занимал пост секретаря кабинета министров и советника по национальной безопасности при Мэй и недолго при премьер-министре Борисе Джонсоне.

UK Parliament Тереза Мэй

Один влиятельный бывший посол в НАТО отметил, что в целом ожидалось, что Великобритания будет активно продвигать своего человека на пост генерального секретаря, чтобы продемонстрировать свое продолжающееся влияние в Европе после Brexit.

Тем не менее дипломаты подчеркнули, что более значимую роль при выборе потенциального кандидата на пост генсека НАТО будет играть его квалификация — с особым упором на лидерские, управленческие и коммуникативные навыки, — нежели его гражданство. В результате кандидатуру Мэй, чьи управленческие и коммуникативные навыки во время процесса Brexit широко подвергались критике дома, можно исключить, тогда как Седвилл никогда не был министром иностранных дел или министром обороны, а эти две должности считаются минимальным требованием для любого главы НАТО.

Ключевой квартет

США, Германия, Франция и Великобритания традиционно считаются наиболее влиятельными союзниками в процессе выбора генерального секретаря. Но поскольку страны ЕС составляют подавляющее большинство союзников по НАТО — 21 из 30 членов — и еще несколько считаются кандидатами на членство в ЕС, Великобритании после Brexit может быть трудно заручиться поддержкой такой выдающейся роли.

А некоторые страны ЕС, в частности Италия, считают, что они претендуют на высшую должность в НАТО. Так, ранее интерес к этому посту проявляла бывший министр иностранных дел Италии и бывший глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини, однако дипломаты отметили, что ее выдвижение на эту должность не поддержат в Вашингтоне. Они также указали на то, что более вероятным кандидатом от Италии стал бы Энрико Летта, который занимал пост премьер-министра Италии с апреля 2013 года по февраль 2014 года.

«Великобритания стремится прочно закрепиться в Брюсселе», — указал бывший высокопоставленный чиновник НАТО. — Итальянцы скажут, что пришла их очередь, — они всегда так говорят. То же самое заявят и в Восточной Европе».

(сс) Chatham House Энрико Летта

Среди других западноевропейских официальных лиц, потенциально включенных в этот список, называют премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который сейчас работает над формированием новой правительственной коалиции, а также министра иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, которая ранее исполняла обязанности премьер-министра.

Некоторые наблюдатели за НАТО заявили, что выбор генерального секретаря из стран Прибалтики, в частности Грибаускайте из Литвы, может рассматриваться как слишком враждебный по отношению к Москве в то время, когда президент США Джо Байден пытается стабилизировать отношения между Россией и Западом.

Бывший высокопоставленный чиновник НАТО отметил, что конкурс на пост генерального секретаря можно рассматривать только в контексте более широкого круга доступных руководящих постов НАТО. При этом решающий вопрос заключается в том, сколько из этих должностей займут функционеры из США.

Седвилл, например, с большей вероятностью мог бы занять пост заместителя генерального секретаря, что дало бы Великобритании возможность играть важную роль в блоке без необходимости выигрывать в конкурсе на популярность своего кандидата.

(сс) ResoluteSupportMedia Марк Седвилл (в центре)

Другие факторы, влияющие на решение, — это то, выполняет ли страна, из которой происходит конкретный кандидат в генеральные секретари, цель НАТО по направлению 2% своего ВВП на оборону — символический, но важный показатель, который может повысить шансы нынешнего президента Эстонии Кальюлайд.

Она недавно провела безуспешную кампанию за то, чтобы стать генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития, и эта должность, казалось бы, намного лучше соответствовала ее резюме. До того, как стать президентом в октябре 2016 года, она в течение 12 лет работала представителем Эстонии в Счетной палате ЕС.

Румыния — еще один союзник НАТО, который выполняет обязательство о 2%, что потенциально дает президенту Клаусу Иоаннису шанс занять пост генерального секретаря, хотя Румыния может рассматриваться как слишком агрессивная по отношению к России.

Грабар-Китарович, напротив, оказалась вынужденной отвечать на некоторые вопросы, после того как во время чемпионата мира по футболу 2018 года она очень близко пообщалась с президентом России Владимиром Путиным. Тогда она, одетая в красно-белую клетчатую командную футболку, активно поддерживала хорватскую сборную до самого финала, где ее команда проиграла Франции на стадионе «Лужники» в Москве.

Kremlin.ru Колинда Грабар-Китарович и Владимир Путин

По словам источников в НАТО, Франция не сможет выбрать генерального секретаря, но будет обладать де-факто вето, что фактически убивает любые шансы Турции претендовать на очень высокий пост. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно призвал НАТО продемонстрировать большую политическую сплоченность — цель, которую Столтенберг одобрил в рамках недавнего процесса «размышлений» о будущем альянса.

Во время своего семинара для Американского университета Грабар-Китарович продемонстрировала умение повторять за Столтенбергом банальные вещи о важности альянса, которые снискали ему репутацию дисциплинированного функционера даже на фоне того хаоса, который устроил бывший президент США Дональд Трамп.

«Очень важно отметить, что НАТО — это не просто военный союз, это политический союз, а также союз ценностей, — заявила Грабар-Китарович своей аудитории. — В НАТО есть общая демократическая идентичность».