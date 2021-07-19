Именно применение вакцины «Спутник лайт» даст скорый результат в достижении коллективного иммунитета. А если этой вакцины не хватает — над этим надо работать, а не подгонять цифры под желаемый результат. Тогда и будет этот самый результат. Желаемый и столь необходимый стране и людям.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

«Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России в целом обрели 60% населения», — воскресное заявление Арега Тотоляна, директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.

Что произошло с ученым, мне не понятно, но его сенсационный воскресный демарш — явное преувеличение. Всего вакцинировано — 52 471 287, население РФ — 146 миллионов. Это, простите, 35%. И еще — основное число заболеваний зафиксировано в столице. Здесь рост вчера — 4300, позавчера — 5000. Некоторое снижение уже заставило мэра Собянина заявить об уменьшении темпов пандемии. Ок, пусть так. Но даже мэр скромно отметил, что вакцинирована в Москве треть населения. Никак не 60%. А если здесь основной очаг заражений, то как получился коллективный иммунитет всех жителей РФ и те самые 60%? Или за основу взяли регионы, где живет полтора землекопа, а коронавируса нет и в помине?

Темна вода во облацех! Но не это смущает больше всего. В конце концов, если кто-то считает, что от произнесения слова «халва» внезапно станет слаще жизнь, — его право. Пусть тешит себя придуманной статистикой. Но в данном случае меня волнует совсем другое. Расхождение закона и практики.

Судите сами: Минздрав и премьер Михаил Мишустин заявляли — «Спутник лайт» предназначен для ревакцинации и переболевших COVID-19. Что такое закон? Это когда какие-то установления властей выполняются безоговорочно. Подчеркиваю — безоговорочно. А на деле?

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации в Санкт-Петербурге

Люди не могут сделать себе при оговоренных в этом постановлении правительства и Минздрава условиях тот самый облегченный одноукольный вариант «Спутника». В поликлиниках и пунктах вакцинации заявляют, что либо такой вакцины у них нет, а есть только вариант «V», то есть обычный, с двумя распределенными дозами препарата, либо просто отказываются делать такую прививку даже при наличии данной вакцины. Это что такое?

Меж тем дело не в какой-то упертости граждан — хочу, мол, «лайт» — и все тут! Дело в том, что переболевшим и ревакцинированным попросту нельзя — подчеркиваю — нельзя делать два укола «Спутника V». Как известно, у переболевших и уже однажды вакцинированных имеются антитела. Да, через полгода, как заверяют ученые и врачи, их число снижается. Именно поэтому нужна дополнительная защита. Но снижаются — не значит, их нет. Часто число антител весьма высокое. Люди все разные, как мы знаем: у одного 200 антител, у другого при тех же вводных 500 или 1000 образуются. Это непредсказуемо. Именно потому и делают анализ на количество антител. Чтобы понимать, нужно ли человеку вакцинироваться.

Прошу власти и наших вакцинаторов обратить внимание на то, что в случае с вакцинами мы имеем дело не с физраствором. Это весьма серьезные и небезобидные препараты, которыми никак нельзя злоупотреблять. Ну, не будете же вы пить антибиотики, если у вас слегка заболело горло или появился небольшой насморк, а температуры нет или она субфебрильная? Конечно, не будете! Так почему в случае с COVID-19 нам предлагают именно эту дичь?!

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

Давайте все же, во-первых, поступать последовательно и не перечеркивать в угоду конъюнктуре сказанное ранее и верное суждение, во-вторых, давайте вспомним про властную вертикаль и заставим нижестоящих исполнителей соблюдать распоряжения вышестоящих. Если Минздрав принял постановление о порядке применения вакцины «Спутник лайт», то будьте любезны, господа врачи и медсестры поликлиник и пунктов вакцинации, не изображать из себя новых Пастеров, а оставаться Марь Ваннами и Иван Петровичами и просто честно исполнять то, что начальство велело! Иначе не найдем виноватых в случае чего.

А это «в случае чего» обязательно произойдет. Специалисты по иммунологии утверждают — чрезмерное стимулирование иммунитета вредит здоровью, нарушает гомеостаз. Это зачем нам надо? Нарушать свой гомеостаз. Если кто не в курсе, поясню, что это за штука такая.

Слово «гомеостаз» — греческое, от ὅμοιος (одинаковый, подобный) и στάσις (стояние, неподвижность). Вместе означает саморегуляцию, способность системы, в нашем случае организма человека, «сохранять постоянство своего внутреннего состояния посредством скоординированных реакций, направленных на поддержание динамического равновесия» (Википедия). Есть еще гомеостаз популяции — «способность популяции поддерживать определённую численность своих особей длительное время». И вот теперь представьте, что это самое важное равновесие организма или популяции нарушено. Что будет? Да ничего хорошего. Будете болеть то одним, то другим и умирать, сокращая гомеостаз популяции. Нас и так мало на такую огромную страну! Куда сокращать?

Duma.gov.ru Масочный режим

Поэтому убедительно прошу наших специалистов и власти — взвешивать свои слова, следовать закону, а не фантазиям и прихотям, учитывать реальную, а не воображаемую эпидобстановку, думать не только о своем кресле, но и о людях, помнить о смерти — это насчет того, что все мы смертны, из серии тех же древних истин — memento mori, — что означает, по сути, думай о живых! И заботься о том, чтобы они таковыми остались. А о тебе в случае конца осталась добрая слава и память, а не насмешки и проклятия потомков.

«По результатам проведённых доклинических и клинических исследований вакцина «Спутник лайт», — заявил недавно журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко , — имеет благоприятный профиль безопасности, а у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ к возбудителю SARS-CoV-2. «Спутник лайт» может быть использован для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса».

Duma.gov.ru Министр здравоохранения Михаил Мурашко

Другими словами, именно применение вакцины «Спутник лайт» даст скорый результат в достижении коллективного иммунитета. Так давайте будем мудры, аки змии, а не только просты, аки голуби. Будем все же слушать министра, а не медсестру или врача поликлиники, который почему-то отказывает вам в законном выборе вакцины.

А если этой вакцины не хватает — над этим надо работать, а не подгонять цифры под желаемый результат. Тогда и будет этот самый результат. Желаемый и столь необходимый стране и людям.