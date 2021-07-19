Ситуация с пожарами и зашкаливающим задымлением Якутии не оставила равнодушными блогеров. Практически весь июль индекс качества воздуха был запредельным, пишет news_yakutska. Блогеры оставляют в соцсетях своё мнение о ситуации с лесными пожарами.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

«Дышим угарным газом. Такое чувство, что завтра вообще никто не проснётся… Такое наше короткое лето, дышим смогом и даже солнца не видим. Мне кажется, в этом году все задумались о переезде куда-нибудь… Так продолжать жить нельзя… Самый холодный регион в мире мы любим, но терпеть самый загрязнённый и опасный воздух в мире невозможно! Не представляю, какой вред наносит этот смог нашему здоровью, здоровью наших детей. Дышать сложно… Хочется просто плакать и молиться, чтобы пошли проливные дожди», — написала Елена Аммосова.

«На следующих выборах рекомендую вам вспомнить этот день — 17 июля 2021 года, когда мы чуть не задохнулись! Когда страшно собаку оставить на улице на ночь», — призывала блогер Лилия Соловьева.

Она предложила несколько способов помощи огнеборцам: ехать добровольцем тушить пожары, собирать деньги на экипировку и инструменты для добровольцев, на еду/воду, продукты питания для добровольцев, помочь с транспортом добровольцам, атаковать соцсети, молиться и призывать дождь: «Корректируем инфополе и влияем на физику!».

14.mchs.gov.ru Якутия в дыму из-за лесных пожаров

«Это экологическая катастрофа. На сегодняшний день Якутск остается самым грязным по качеству воздуха городом в мире, которое можно посмотреть в сервисе IQAir. У нас даже нет четкой стратегии ежегодной работы над тем, чтобы не допустить новых пожаров, и рекомендаций жителям, как вести себя в условиях смога и пожаров. Каково же астматикам и ковидникам сейчас? Если мыслить шире, пожары негативно влияют не только на саму экологию, но и на здравоохранение и многие аспекты жизнедеятельности. Каждый год, когда наступает бесконечная зима, мы на время забываем про летние кошмары. Наша подготовка к пожаротушениям — это как стрекоза из басни Крылова, которая весь сезон летала и тупила», — считает художница Кыыдана Игнатьева.

«Как нам знакомо это всё, в прошлом году мы пол-лета сидели в дыму (Ленск, Витим, Пеледуй), в Витиме головешки с того берега летели во дворы, у нас сейчас дым ушёл, был долгожданный дождь, всю ночь шёл, хоть вздохнули. Бедные люди и животные, что же это творится», — сопереживает alenasidorova442520.

14.mchs.gov.ru Борьба с лесными пожарами в Якутии

«Сегодня Якутск проснулся в густом дыму… Невозможно дышать. Сколько уже можно терпеть? Кто нам это все объяснит? Почему так много видео со спецподжогом? Народ и власть будто разделились на два берега, все скрывают от нас, доверие и к ним, и к нам давно уже будто бы пропало. Помощи недостаточно, силы у людей кончаются. Женщины и дети тушат пожары. Добровольцев не хватает везде! Мы кричим о помощи. Бедная наша красивая природа… Что же с ней делают, а?! Матушка-природа, защищайся как можешь», — написала Галя Виноград.

«Тушение пожаров в Якутии «экономически нецелесообразно» — на таких территориях тушить пожар — всё равно что выбросить «деньги на ветер». Поэтому федералы и руководство республики замалчивали о реальной обстановке. Замы министра МЧС приезжали — Айсен отчитался, что «всё под контролем!», ещё и угрожают блогерам, поднявшим проблему с пожарами в Якутии на мировой уровень. Тем не менее ситуация вышла из-под контроля: дымом заволокло Амурскую область и соседний Китай. Все западные СМИ начали писать о пожарах в Якутии. Только Россия «глуха» к нашим стонам, мы ей не нужны. Где наши депутаты, где эти избранники народа, которые должны представлять республику в Госдуме? Хоть слово замолвили за свой народ, который страдает от пожаров и угарного газа второй месяц? Тумусов, Данчикова? Где они? Ездят, раздают «фантики» перед очередными выборами. Идёт геноцид народа Саха. Вся республика в газовой камере», — высказался kursovye_diplomnye_ykt_.

«Выдавайте кислородные баллончики людям», — потребовал ykt_furniture.

14.mchs.gov.ru Якутские пожарные

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению замруководителя Рослесхоза Якутии Александра Агафонова, задымленность в населённых пунктах будет продолжаться, пока остановленный пожар не продымится полностью по кромке.