В Оренбурге обнаружена сквозная щель в стене здания школы. О проблеме заявил родительский комитет одного из классов. Видео сквозной трещины опубликовано в соцсетях.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Стена с трещиной

«В Оренбурге члены родительского комитета одного из классов школы № 18 во время ремонта обнаружили трещины в стенах здания и сквозные щели, а окна в любой момент вообще могут вывалиться из проемов… Уже на протяжении нескольких лет школа находится в плачевном состоянии, а дети в ней так и учатся», — сообщает паблик «Типичный Оренбург» в соцсети «В Контакте».

Запись вызвала множество комментариев, где подписчики разделились на два лагеря. Одни считают, что по короткому видеоролику нельзя судить о всей школе и директоре, «родителям дел-то — скинуться по 1 тысяче на ремонт». Противники поборов считают ситуацию ужасной и недоумевают, как такое здание принимали к учебному предыдущему году и ранее, поскольку трещина явно появилась давно.

Люди возмущаются тем, что на ремонт школ ежегодно выделяют приличные деньги, однако родителям приходится самим заниматься ремонтными работами. При этом ряд пользователей заметили, что в плачевном состоянии сейчас в стране находятся многие школы.

Цитата из видео очевидцев Трещина в стене школы №18

Ряд подписчиков опасается, что из-за таких видео школу могут закрыть, а детей перевести в другие образовательные учреждения. Ирина М. заметила: «В Оренбурге половина домов таких стоит, и ничего — люди живут в них».

На площадке телеграм-канала «Типичный Оренбург» возник своеобразный мастер-класс, где один из подписчиков поделился тем, как можно сделать бюджетный ремонт, а сама трещина не опасна. «Стык между бетоном и кирпичом — не вижу проблемы. Мы в этой же школе, в подобном классе, своими силами отремонтировали. Работы на день-два. А цена вопроса 1,5 тысячи», — сказал он.

«Нормальная школа — беды не вижу», — сказал другой комментатор и подчеркнул, что недовольные могут отдавать своих детей в частные школы. «Никто не умер еще», — отметил другой пользователь.

«Мои дети учатся в этой школе. У нас щель в потолке. Родительский комитет вместо того, чтобы так же выложить ее в соцсети, собирает деньги на ремонт, на замазывание этой щели», — пожаловалась горожанка.

Цитата из видео очевидцев Окно в классе школы № 18

«У нас в том учебном году форточка упала — около стола учителя и около первой парты. А когда ребёнка зачисляла в школу, поднималась по лестнице — есть места, где нет прутьев железных. Ребёнок первоклассник-второклассник запросто вывалится. Так когда я об этом сказала руководству, они сказали, ничего не будет — это уже столько лет, и никто что-то пока не вывалился!» — поделилась Алина В.

«Правильно, что подняли такую проблему. Там ведь, думаю, зимой из-за таких трещин очень холодно. Директору, интересно, не стыдно, что у него школа в таком состоянии?» — считает Анастасия С.

«Вы реально с луны свалились! Половина школ в стране находится в плачевном состоянии», — ответил подписчик.

«И треснул мир напополам. Дымит разлом», — оставлен еще один комментарий.

Впоследствии в телеграм-канале «Оренбург. Официально» мэрия заявила, что ситуация со зданием школы № 18, где была обнаружена трещина, находится под контролем администрации города. Трещину обнаружили под обоями при проведении косметического ремонта.

Цитата из видео очевидцев Стены в классе школы № 18

После того как директор оперативно уведомила о трещине чиновников, на место выехали специалисты МУП «Управление капитального строительства» и инженеры городского управления образования для проведения визуального осмотра. На здании установили маячки. С целью определения необходимости проведения ремонтных работ и оценки безопасности эксплуатации здания заказана смета на детально-инструментальное обследование образовательного учреждения.

«В настоящее время специалисты проводят процедуру наблюдения за установленными на трещины контрольными маяками. Во время летних каникул занятий в школе нет, жизни и здоровью детей ничего не угрожает», — подчеркнули в мэрии Оренбурга.