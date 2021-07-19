



Виктор Дени. Капитал (фрагмент)

На Сахалине — громкий скандал. В блокаде оказалась редакция газеты города Углегорска, которая перед этим раскритиковала местного «угольного барона» и ситуацию на одном из разрезов «Восточной горнорудной компании» (ВГК). После видеосюжета, выпущенного «Углегорскими новостями», оказались обесточены редакция и типография, а мэр спешно уволил главного редактора муниципальной газеты, в которой должен был выйти печатный текст о ЧП на разрезе. На это общественность ответила петицией, в которой требует отставки мэра Сергея Дорощука.

Сегодня, 19 июля 2021 года, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко планирует провести совещание по вопросу ликвидации последствий схода породы в Углегорском районе. Именно ЧП и запустило цепочку событий в Углегорске, которые прогремели на всю страну.

Подробности — в материале ИА REGNUM.

Напомним, 14 июля 2021 года после выхода критичного видеоматериала «Углегорских новостей» о ЧП на Солнцевском угольном разрезе Восточной горнорудной компании был сорван выпуск очередного номера издания, в котором готовился печатный текст о ситуации. Редакцию и типографию обесточили, а Зинаиду Макарову — главного редактора и главу МАУ «Издательский дом» в одном лице спешно уволили.

Она сообщила, что «увольнение произошло быстро, без выплат», положенных законом при увольнении.

«Кроме того, никто не разобрался в штатном расписании, и уволили меня только с должности руководителя. Не учли, что в штатном расписании руководитель и главный редактор — это две должности, которые я совмещала. Это для них было полной неожиданностью, — отметила Макарова 15 июля. — Я остаюсь главным редактором УН. Еженедельный выпуск газеты и выпуск пятничного телеэфира — под вопросом».

Скриншот Instagram @zin_a_ida Зинаида Макарова

16 июля Зинаида Макарова сообщила, что «в редакции продолжается беспредел» и она до сих пор находится в энергетической блокаде.

«И до сих пор не можем выпустить газету «Углегорские новости». Пятничный телевизионный эфир тоже сорван», — уточнила она.

Позднее появилась петиция за отставку мэра Углегорска, которую за два дня уже подписали 700 человек.

«Происходящее — за гранью разума», «Гнать такого мэра», «Страшно смотреть, во что превращают мой родной район», — пишут жители.

О ЧП

Событиям в редакции предшествовало происшествие на одном из угольных разрезов Восточной горнорудной компании. В ночь на 10 июля 2021 года в Углегорском районе возле склада временного хранения Солнцевского угольного разреза в долину реки Желтая сошла порода. Выяснять причины ЧП будет специальная комиссия. Об этом происшествии «Углегорские новости» выпустили видеоматериал, который и запустил цепочку громкого скандала, ославившего власти города на всю страну.

Sakhalin.gov.ru Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на церемонии ввода в эксплуатацию очистных сооружений на Солнцевском угольном разрезе

На сегодня, 19 июля, Лимаренко назначил совещание по вопросу ликвидации последствий. В нём должны принять участие надзорные органы, представители ВГК и власти района. Из официального сообщения областных властей следует, что в связи с необходимостью «недопущения возникновения ЧС на территории муниципального образования введен режим повышенной готовности». Первоочередной задачей называют оперативное строительство обводного канала для реки Желтая протяженностью около 500 метров, чтобы «избежать накопления воды в месте схода породы». Местные жители опасаются затопления Никольского и Ольховки.

Примечательно: в начале июля 2021 года в телеграм-каналах появилось сообщение о том, что на площади у фонтана перед зданием администрации Шахтерска пройдёт коллективное видеообращение граждан к губернатору Сахалинской области и президенту РФ. В качестве причин называлась ситуация с экологией района и недоверие к местной власти.

Претензии к разрезу в разные годы были и у надзорных органов.

Например, в 2018 году Сахалинское управление Ростехнадзора проверило Солнцевский угольный разрез на соблюдение законов в сфере промышленной безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом. Проверка выявила нарушения «обязательных требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов». В сообщении ведомства отмечалось, что в нарушение проектных документов производилась отсыпка вскрышных пород на расстоянии 200 метров от границы внутреннего отвала «Северный», а на другом участке было «не исключено попадание неочищенных вод во внешний водоток» и так далее. В итоге юрлицо и два должностных лица были привлечены к административной ответственности.

Sakhalin.gov.ru Солнцевский угольный разрез

В октябре 2020 года управление Ростехнадзора среди прочего выявило, что «проект производства работ водоотведения на территории ООО «СУР» не соответствует проектным решениям в части расположения очистной станции и водоотливных трубопроводов, описанных в «Техническом проекте разработки Солнцевского буроугольного месторождения». Помимо этого, «из водосборника, находящегося в южной части эксплуатационного блока «Центральный» (угольный пласт V), участка недр «Южный — I очередь», производилась откачка неосветлённой и неочищенной воды в ближайший водоток (р. Тарасовка)», «ширина технологической автомобильной дороги эксплуатационного блока «Центральный» участка недр «Южный — I очередь», ведущей на отвал «Южный» не соответствует проекту и не имеет предохранительного вала». И это были не единственные претензии надзорного органа в рамках данной проверки. И не только в рамках неё.

Так, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования в апреле 2018 года выявила «загрязнение водного объекта, р. Майская, загрязняющими веществами в составе сточных вод, поступающих с нагорной канавы ООО «СУР».

Из ФГИС «Единый реестр проверок» следует, что Солнцевский угольный разрез проверяли 59 раз. В июле 2021 года в плане стоят пять проверок, в том числе со стороны управления Ростехнадзора, министерства экологии Сахалина и Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора.

О Восточной горнорудной компании и кипрских ниточках

Восточная горнорудная компания была создана в ноябре 2011 года решением учредителей — компании KLOMATINO INVESTMENTS LTD и ООО «Управляющая компания «Сахалинуголь».

Уставный капитал ВГК — 10 тыс. рублей, основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Гендиректор с мая 2019 года — Максим Куземченко. На сегодня основной владелец актива с долей 99% — кипрская фирма «Алтрасо венчурз ЛТД», к бенефициарам которой мы ещё вернёмся. Также 0,55% напрямую принадлежит бизнесмену Олегу Мисевре, и 0,45% — кипрской фирме «Ист холдинг ЛТД». Мисевра и кипрская компания в ЕГРЮЛ указаны владельцами с июля 2020 года.

Sakhalin.gov.ru Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и Олег Мисевра

ВГК управляет 12 активами, которыми она же и владеет. Они базируются на Сахалине, в Магаданской области и в Москве. Среди компаний — московская «Технология финансов» (ведёт финучёт ВГК), магаданская «Северо-Восточная угольная компания», сахалинские ООО «Солнцевский угольный разрез» (СУР), «Угольный морской порт Шахтерск», «ВГК Перевозчик» (деятельность такси), «ВГК АЗС» (заправки) и другие активы.

Бенефициарными владельцами компании через цепочку владения «Алтрасо венчурз ЛТД» и «Лаццио коммерс Инк» являются Олег Мисевра и также кипрская фирма «ИСТ Холдинг Лтд». Последняя компания также фигурирует в списке лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». В документах уточняется, что Александру Несису принадлежит 50% акций компании Investment Construction Technology (ICT) Group Ltd, а та в свою очередь владеет 100% акций компании «ИСТ Холдинг Лтд» (ICT Holding Ltd).

Таким образом, бенефициары ВГК через кипрские «прослойки» — это Олег Мисевра и Александр Несис.

Журнал Forbes поместило Несиса на 50-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2021» с состоянием $2900 млн. Издание уточняет, что у фигуранта есть гражданство Мальты, а фирме ICT Holding Ltd принадлежат 24% акций производителя драгоценных металлов Polymetal International. Несиса называют основателем «Номос-банка». Также он ранее был председателем совета директоров «Балтийского завода».

Из биографии Олега Мисевры, размещенной на сайте ВГК, известно, что он — уроженец Киева, был гендиректором СУЭК, возглавлял ОАО «Кузнецкие ферросплавы», ОАО «Востсибуголь», ЗАО «Сибирская угольная энергетическая компания «Байкал-Уголь». Уточняется, что он — член координационного совета общественной организации «Деловая Россия», член общественного совета при Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и член совета по инвестиционной деятельности при правительстве Сахалинской области. На Сахалине у Мисевры есть ООО «Ремонтные механические мастерские» (производство промышленных газов). В декабре 2020 года эта компания выступила учредителем ООО «Технопарк Углегорск». В марте 2021 года долю в 49% в технопарке получило кипрское юрлицо — «Диларио лимитед».

Sakhalin.gov.ru Угольный разрез

По данным финансовой отчётности ВГК за 2020 год, чистая прибыль составила 46 038 015 000 рублей против убытка в 2019 году — 10 862 355 000 рублей.

Между тем собранием участников общества в 2020 году принято решение «о распределение чистой прибыли общества за 2019 года в пользу участника — компании с ограниченной ответственностью «Алтрасо Венчурз ЛТД» (Республика Кипр) в размере 3 026 000 тыс. рублей». А в 2019 году в пользу кипрского актива ушло 6,18 млрд рублей.

Из документации также известно, что в 2020 году ВГК приобрела акции сингапурской компании РОКТРИ ЭМКО ЛОДЖИСТИК ПТЕ. ЛТД (ROCKTREE EMCO LOGISTICS PTE. LTD в количестве 250 штук.

Дивиденды ВГК от вложений в «дочки» составили 3 283 418 000 рублей. При этом с подконтрольным Солнцевским угольным разрезом у ВГК есть действующий договор займа от апреля 2019 года со сроком погашения — до 31 декабря 2021 года. Сумма долга на 31 декабря 2020 года составляла 549 436 000 рублей. Примечательно: собрав с «дочек» 3 млрд рублей дивидендов, одной из них ВГК вдруг задолжала почти 0,5 млрд рублей. Какое-то перекладывание из кармана в карман, не находите?

Andrey Dementev Центральная площадь Углегорска и здание администрации Углегорского района