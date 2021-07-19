Начало Сталинградской битвы, одного из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, 17 июля 1942 года стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к событиям того времени 18 июля в социальной сети Facebook.

Сталинград. 1943

«Война окончилась 76 лет назад, а в Волгограде до сих пор находят неразорвавшиеся снаряды и авиабомбы. Мало кто может сдержать слёзы на Мамаевом кургане», — написала Лариса Л.

Многие пользователи решили поделиться историей своих родственников, которые лично прошли огонь и воду в боях на территории Сталинграда. Граждане отмечают, что испытывают великую гордость за подвиг, который совершили их близкие.

«Мой дед воевал с начала войны! Дошёл до Берлина! Трижды участвовал в освобождении Харькова, но самое главное — принимал участие в Сталинградской битве! При множестве наград, больше всего гордился простой медалью за отвагу при обороне Сталинграда», — поделился Oleg S.

Некоторые комментаторы пишут, что их герои не очень любили вспоминать те события, потому что они причиняли им много боли. В боях за Сталинград советские солдаты прошли настоящий ад.

Сталинград. 1942

«Мой отец воевал в Сталинграде, был контужен. И был очень скуп на воспоминания. Но когда рассказывал об этих событиях, то всегда плакал», — пишет Любовь Н.

Часть людей считает, что необходимо напоминать подрастающему поколению, какую жертву принесли наши предки, чтобы не дать нацистским захватчикам сделать из советских граждан своих рабов.

«Мой папочка дошёл до Сталинграда, участвовал в обороне, имеет медаль. Рассказывал, как всё было на самом деле. Нужно помнить о подвиге нашего народа!» — считает Татьяна К.

Ряд пользователей указывает на то, что не только мужчины, но и множество женщин внесло свой вклад в защиту Сталинграда от фашистских захватчиков. Мы должны помнить тех, кто жертвовал своими жизнями, чтобы жили мы.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Родина-мать. Сталинград (Волгоград).

«Моя бабушка ушла на фронт в 17 лет. Она прошла всю войну и даже участвовала в Сталинградской битве! Большой поклон и вечная память! Пока мы помним, они живы!» — отмечает Милена В.

Отдельные комментаторы уверены, что опыт Сталинграда помог советским солдатам дойти до Берлина, как нож сквозь масло, и в итоге задушить нацистскую гадину прямо в её логове.

«Война цивилизаций проходила именно здесь! Всем западникам это стоит знать. И ещё должно сказать, что половина Победы была за маршалом (тогда генерал-лейтенантом) Чуйковым Василием Ивановичем, а другая половина — за миллионом русских героев! Используя тактику городского «ближнего Сталинградского боя», Генерал Чуйков взял Берлин в апреле месяце!» — напомнил Святослав М.

Напомним, 17 июля 1942 года началась Сталинградская битва — одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Пользователи интернета решили обсудить события того времени в эту памятную дату.