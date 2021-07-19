Заявление бывшего посла Украины в США и во Франции Олега Шамшура, в котором он призвал жителей страны готовиться к худшему сценарию по «Северному потоку — 2», вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 18 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская хата

«Худший сценарий еще впереди, когда выяснится, что трубы газопровода через Украину изношены и не подлежат восстановлению», — предполагает Иван П.

Многие пользователи предположили, что на Украине правильно беспокоятся о своём транзитном будущем, потому что у России будет тысяча поводов для того, чтобы перестать поставлять по её территории свой газ.

NickK Олег Шамшур

«Скажем так, при заключении контракта. Поставщик ссылается на обстоятельства, что техническое состояние транзитных труб не удовлетворяет требованиям безопасности. И контракт можно заключить, но не перекачивать, пока не будет приведено в надлежащее состояние. Поросята из соломенного домика ждут волка», — пишет Михаил И.

Некоторые комментаторы отмечают, что ещё недавно киевские власти плевались в сторону России, а теперь льют свои крокодильи слёзы по поводу того, что Российская Федерация больше не хочет иметь дел с Украиной.

«Как для Крыма воду перекрывать, так они радуются, а как им транзит перекрывают, так визгу на всю планету. При всём при этом газ-то им ещё никто не перекрыл. Только теперь с транзита бонусов нет, платить Украине больше нет необходимости», — поделился своим мнением Александр К.

Часть людей считают, что Германия, судя по всему, окончательно перестанет учитывать интересы Украины, потому что столкнулась с более серьёзными для неё трудностями.

«Германии после стихийного бедствия будет точно не до интересов Украины. Она и раньше свой интерес блюла, а теперь и подавно», — отмечает Александр Г.

Ряд пользователей указывают на то, что в Киеве наконец-то столкнулись с отрезвляющей реальностью и начинают понимать, что они больше не владеют своей судьбой.

«Ну, а что? Всё правильно Шамшур сказал. Никто и никогда интересы своей страны не будет ставить ниже интересов какой-то другой страны. Не знаю, на что надеялись отдельные. Даже США, которым очень невыгоден «Северный поток — 2», но и то поняли, что бесполезно бороться с Германией и потерять из-за этого в последующем главного стратегического партнёра в Европе. Надо быть реалистами, а не фантазёрами, как некоторые», — считает Владимир А.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Нашлись и те, кто призвал, руководство Российской Федерации лишить Украину не только транзита газа, но и самого газа, как и электричества как такового.

«И что удивительного? Постоянно плевать в Россию, а потом узнавать: «Ой, а бизнес-то кончился!» Давно пора было выключить им газ и свет, пусть скакалками греются и генераторы к ним прикручивают. «Цеевропа», пора на альтернативных источниках энергии жить!» — обращается Игорь Ч.

Напомним, 17 июля бывший посол Украины в США и во Франции Олег Шамшур призвал в эфире телеканала «Украина 24» жителей страны готовиться к худшему сценарию по «Северному потоку — 2».