Материал о том, что российские туристы, раненные при стрельбе в абхазском городе Пицунда, рассказали, что им, а также их родственникам и друзьям начали поступать угрозы, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 18 июля в социальной сети Facebook.

Флаг Абхазии

«Нехорошая тенденция. Так долго спокойно было. Теперь серьёзно задумаешься о том, стоит ли ехать. Тем более с детьми. Властям нужно решать такую проблему. Поток туристов хоть и утомителен, но это большие деньги для страны!» — отмечает Наталья П.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные инциденты наносят серьёзный ущерб взаимоотношениям России и Абхазии. Из-за этого российские туристы не могут чувствовать себя в безопасности.

«Ну что это за отношение такое? Кроме наших денег, местным, судя по всему, ничего не нужно. Может быть, пора забыть навсегда про Абхазию, закрыв границу? Пусть утопают в разрухе и мандаринах», — предлагает Алекс П.

Алексей Колесников ИА Красная Весна Сухум. Абхазия

Некоторые комментаторы призвали не сгущать краски и не раздувать обычный бытовой конфликт, присущий и другим странам, в нечто столь глобальное, что могло бы повлиять на туристический поток.

«Ну чего теперь на всю Абхазию тень наводить? Не нужно предавать инциденту политическую подоплеку. Конфликт бытовой. Такое могло где угодно произойти! Ресторан, горячие нерусские парни, спиртное, девушки… короче, шерше ля фам», — пишет Наталья В.

Часть людей считает, что данный конфликт используется злопыхателями Российской Федерации и Абхазии, чтобы стравить народы двух дружеский государств.

«Делают всё специально. Настраивают граждан России против всех бывших советских республик. Начинается всё с таких незначительных бытовых событий, а негативный результат может распространиться на межгосударственный уровень», — считает Elena A.

Ряд пользователей указывает на то, что события могли быть сильно искажены. На самом деле, это могла быть просто пьяная потасовка без какого-либо серьёзного криминала.

«Фейк всё это! Пострадавшие таким образом мстят всей Абхазии. Нажрутся, а потом или в кафешках орут и дерутся, либо в море лезут», — написала Виктория А.

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Нашлись и те, кто убеждён, что в любом случае властям Абхазии необходимо разгрести последствия происшествия и попытаться восстановить репутацию страны в глазах российских туристов.

«Властям Абхазии пора у себя порядок навести, иначе граждане России больше не поедут в эту прекрасную страну и государство ещё сильнее обеднеет. Криминальные новости из туристических регионов — это катастрофа!» — указывает Евгений Ч.

Напомним, 18 июля агентство РБК опубликовало материал о том, что российские туристы, раненные при стрельбе в абхазском городе Пицунда, рассказали, что им, а также их родственникам и друзьям начали поступать угрозы.