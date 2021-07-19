Заявление бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в котором он выразил надежду, что «Великая Украина» будет простираться до Кавказа, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 18 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Да что там по Кавказ? Сразу до Индии берите! Чего мелочиться-то? Это же «самая» сильная армия Европы!» — издевается Юрий К.

Многие пользователи пишут, что Саакашвили уже давно не является авторитетом, ведь за время своей политической карьеры он несколько раз её прилюдно уничтожил.

«Грузия это ближайшая страна, с которой у него нет проблем. Но у него есть проблемы с головой. Уже давно пора этому клоуну отправится в изгнание и не смешить мир своим кретинизмом. Это же самый дискредитированный политик? Он потерял уважение в глазах людей ещё когда в прямом эфире галстук свой жевал», — напомнил Денис П.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Некоторые комментаторы отмечают, что Саакашвили не может вернуться в Грузию, потому что на своей родине его ждут правоохранители. Поэтому он всеми силами пытается остаться на территории Украины, делая громкие заявления.

«Уж лучше бы галстук жевал. Кстати, а чего он не хочет на родину-то свою вернуться? Ой, а там же уголовочка ему светит. Вот такой вот у нас политик, который чешет украинское самолюбие, чтобы не остаться на обочине. Позорник!» — отмечает Александр К.

Часть людей считает, что подобные выступления данного политика зачастую сопровождаются серьёзными изменениями на Украине. Саакашвили сделал заявление — жди беды.

«Ну, если Мишка снова нарисовался, то ждите скорых перемен на Украине. Такое «сокровище» из мешка просто так не вытаскивают», — поделился своим мнением Валерий М.

Ряд пользователей указывает на то, что заявление Саакашвили может быть намёком на скорое наступление вооружённых сил Украины на жителей Донбасса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Это можно расценивать, как подготовку Украины к броску на Донбасс? Если это такой намёк, то ДНР и ЛНР следует ждать нападения», — пишет Иван Е.

Отдельные комментаторы убеждены, что в словах Саакашвили совершенно нет правды, ведь с Украиной уже никто не хочет иметь никаких дел.

«Я думаю, что с Украиной никто сейчас не захочет вести дела, даже Грузия. Очень уж это конфликтная и негативная страна! От взаимоотношений с ней следуют только одни проблемы», — считает Глеб Е.

Напомним, 18 июля бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью телеканалу «Украина 24» выразил надежду, что «Великая Украина» будет простираться до Кавказа.