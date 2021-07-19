Видео из Южноуральска Челябинской области, на котором видно, как местный житель нашёл на обочине дороги спящего ребёнка, стало поводом для бурного обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 18 июля в социальной сети «ВКонтакте».

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"Сегодня помогать детям себе дороже. Если видите одного ребенка где-либо, ни в коем случае не подходите и не говорите с ним. Даже добрые намерения перевернут не в вашу пользу. Помните это», — пишет Jack G.

Некоторые комментаторы предположили, что неодобрение со стороны матери ребёнка, с которым встретился мужчина, может быть связано с обыкновенным недопониманием. Женщина могла просто нафантазировать то, чего на самом деле не было.

«Скорее всего, родители испугались и подумали, что мужчина не помог ребенку, а специально его преследовал. Соответственно и наговорили кучу всего от страха», — предполагает Виктория Н.

Другие пришли к выводу, что оператору не надо было вообще подходить к ребёнку, ведь это могло быть использовано недобросовестными родителями в своих меркантильных целях. Лучшим исходом стал бы вызов на место сотрудников полиции.

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«Надо было вызвать полицию и им передать ребёнка. Пускай они с этими недородителями сами разбираются!» — указывает Вера В.

Часть людей считают, что парень поступил неправильно, снимая происходящее на видео. Люди подозревают, что он попросту хотел прославиться.

«Добрым он был бы, если бы это сделал молча и не стал снимать, а так он это снял, чтобы выложить в сеть, чтобы мы все им восхищались. Добро на показ — это не добро», — считает Маша Н.

Ряд пользователей указывают на то, что благодаря видеоролику у зрителей есть возможность самим сделать выводы насчёт инцидента, поэтому ничего зазорного в этом нет.

«Он придал ситуации гласности. Мог бы, конечно, вызвать полицию, только с ней разговор записывать нельзя. А если скажешь, что позвонил, а никто не отреагировал или ждать пришлось два часа, к примеру, то кому оно надо? Надо было скорую вызывать», — поделилась своим мнением Валентина А.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Взрослый и ребёнок

Нашлись и те, кто напомнили, что родителям за подобное происшествие может грозить лишение родительских прав.

«Есть аж целая статья, согласно которой оставление ребёнка в опасности карается законом! Родителей могут лишить прав и забрать ребёнка! Или им совсем наплевать?!» — задаётся вопросом Татьяна Я.

Напомним, 18 июля в Южноуральске Челябинской области местный житель сообщил в соцсетях, что нашёл на обочине дороги спящего ребёнка, и снял этот момент на видео. Разбудив и проводив мальчика до дома, он получил ругань в свой адрес со стороны матери ребёнка.