В ночь на 18 июля в Сумской области на украинско-российской границе напали на украинских пограничников. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба МВД Украины. Уточняется, что двое пограничников получили телесные повреждения. Нападавших было трое, и им удалось завладеть табельным оружием пограничников, которое в итоге было возвращено.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР На Украине

«Благодаря своевременными совместными действиями с Национальной полицией оружие было возвращено, осуществляется розыск лиц, причастных к данному преступлению», — сообщает источник.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице депутата Рады Вадима Рабиновича, а также на странице издания «Шарий.net». Многие не понимают, как можно было отобрать у пограничного наряда оружие.

Dpsu.gov.ua Украинские пограничники

«Разве могло бы такое произойти при нормальной Украине?!» — спросила Ludmila L.

«А давеча и корабли отобрали, вернув их потом, но без унитазов. А погранцам можно ордена выдать за то, не позволили ещё и форму с них снять», — иронизирует Ринат Б.

«Какая страна, такие и пограничники!» — добавил Толик И.

«Ну и пограничники! Самих надо охранять. Как их ещё не украли?» — не понимает Виталий П.

«Фигня какая-то! Как это можно обезоружить пограничный наряд, который несёт службу?» — задался вопросом Владимир П.

«И как так получилось, — оружие вернули, а нападавших не поймали?» — спрашивает Валентин Х.

«Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона. О какой охране границы можно говорить, если так просто можно забрать оружие?» — не понимает Володя Х.

«На двух погранцов надо 4 охранника, а на 4-х охранников надо 8 охранников… и так далее… Самая сильная армия в Европе! Смех, да и только», — отреагировал Роман Г.

«Что-то о Петрове и Боширове давно не было слышно. По ходу они…» — шутит Elena M.

«Да что ж вы позоритесь? Голыми руками, без единого выстрела. А говорите — самая сильная армия в Европе. А тут, оказывается, подходи и бери, и двери открывай, и заезжай. Ничего себе!» — добавила Наталья Ч.

Dpsu.gov.ua Украинские пограничники

«Пили вместе, в какой-то момент что-то пошло не так. Старшему пограннаряда в глаз, второму — по горбу. Автоматы в кусты, а сами — до родимой хаты», — шутит Олег К.

«Смешно. Девочки из балетного училища вышли в парк погулять, а хулиганы забрали у них мороженое. Бред. Лично служил два года в карауле, охранял военный НИИ и испытательный полигон. Паковали даже своих, солдат из соседних частей, гражданских и даже ментов. Автомат могли забрать только у мертвого, когда закончились патроны», — написал Ростислав А.

«Оказывается, им просто… руками наваляли и пинчину вдогонку дали. Вот же какие защитники границы. Зачем тогда им выдают оружие, когда они выходят в наряд. Давали бы палки. Отберут, так хоть не жалко и искать потом не надо», — подытожил Сергей Евгеньевич.

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