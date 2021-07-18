Украина в 2014 году могла воспрепятствовать воссоединению Крыма с Россией. Об этом 18 июля в эфире телеканала «Наш» заявил экс-руководитель украинской службы внешней разведки генерал армии Украины Николай Маломуж. Украинский военный отметил, что в 2014 году предлагалось задействовать силы Службы безопасности Украины восточных, западных и центральных областей страны для того, чтобы воспрепятствовать воссоединению Крыма с Россией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Можно было легко провести операцию за ночь… Мы тогда могли всеми ресурсами на протяжении суток, максимум двух… [сделать всё], чтоб [не было] никакой «аннексии» (воссоединения Крыма с РФ. — М.Р.)…» — отметил он.

Заявление украинского офицера обсудили на YouTube-канале «НАШ». Многие отметили, что нечего Киеву спустя более семи лет рассуждать о судьбе российского Крыма. Иные добавили, что крымчане сами дали бы украинской стороне отпор в «случае чего».

Павел Можаев (Mevo) Крымская весна. Март 2014

«Если бы вы дернулись тогда в Крым, то вас бы уже лет семь как не было… совсем. Так что молите Бога и еще кое-кого, что вы тогда так легко отделались только потерей Крыма и Донбасса», — добавил Добрый Шубин.

«Да ничего вы не могли бы!!! Вы политические конъюнктурщики, а не созидатели государства! Для вас политическая власть — средство обогащения, а не способ укрепления страны!!!» — отметил Валерий Б.

«Да никто не хотел умирать, сидят и бред несут. Языком все воевать умеют, да других на убой посылать — очень жаль ребят, погибших за эти годы», — отреагировал Юрий Ч.

«Какой грозный задним числом. Вам бы сами крымчане наваляли, без РФ. Да и все военные ваши на сторону России перешли без выстрелов», — написал читатель под псевдонимом La Didah.

«А могли не допустить за 1 день майдана?» — поинтересовался Eugen G.

«Ну могли, да не сделали. Что теперь, через 7 лет, об этом горевать? Что было, то прошло. И Крым был ваш, да ушел», — пишет Любовь У.

Bogomolov.PL Крым. Накануне референдума. 2014

«Товарищ генерал, вы же бывший советский офицер, перестаньте врать и прежде всего самому себе. Как-то даже неудобно за вас», — отреагировал Александр Я.

«Прежде всего, надо поставить вопрос: кто дал команду применения силовой акции против мирных жителей в Донбассе? Кто это — известно», — подытожил Андрей Р.

Читайте также: На Украине до копейки посчитали убытки от потери Крыма

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, положивший конец существованию легитимной власти. После антиконституционного переворота Крым воссоединился с Россией. Решение об этом приняли жители полуострова на референдуме, который состоялся 16 марта 2014 года.