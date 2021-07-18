В Челябинской области на обочине дороги неравнодушный местный житель обнаружил трёхлетнего мальчика, спящего в обнимку со своей игрушкой. История дошла до прокуратуры и областных властей и вызвала шквал полярных комментариев в соцсетях и на форумах.

Василий Перов. Спящие дети. 1870

Инцидент произошёл в Южноуральске. Велосипедист заметил на обочине дороги спящего ребёнка. Он его разбудил и проводил до дома. Правда, мать малыша не оценила этого поступка и отругала молодого человека за помощь её ребёнку.

После того, как эта история обрела огласку, прокуратура начала свою проверку. Также выяснилось, что мать ребёнка является многодетной, у неё ещё трое детей. Но это ещё не всё… Оказалось также, что семья состоит в органах опеки на учёте как находящаяся в в тяжёлой жизненной ситуации, а у женщины якобы имеются психические проблемы.

В соцсетях очевидцы сообщают, что этот мальчик не впервые попадает в подобную ситуацию. Так, 5 июня его нашли возле сараек. Он ел машинное масло и уснул, пишет 74.ru.

adibalea Ребёнок

Возможно, что теперь женщину ограничат в родительских правах. Кстати, очень многие комментаторы в соцсетях и на форумах будут только приветствовать это решение.

«Надо забрать всех детей, и пусть родители идут работать. А то привыкли на детские пособия жить», — пишет Наталья М.

«А почему детей не изымают из «семьи»??? Ждут трагедии?» — возмущается другой интернет-пользователь.

Нашлись и те, кто выступил в защиту представителей опеки. Детей, мол, оставляют в семье, но регулярно проверяют. То есть их судьба находится у государства на контроле. Впрочем, Елена Д. считает, что, если бы не огласка, этой семьёй вряд ли бы заинтересовались областные структуры.

«И вот если бы не такая огласка, никто бы никем не заинтересовался. У нас почему только, как беда случится, только тогда реагируют все службы, на предотвращение ЧП не работают…», — считает женщина.

А Илья Г. затронул вопрос о том, что есть такое «тяжёлая жизненная ситуация». По его мнению, эта формулировка ничего не объясняет, но снимает любую ответственность с государства.

kheinz Ребёнок

«Начнём с того, что государство само выращивает этих страдальцев. С малых лет считая их обиженными и обездоленными, давая им кров и пропитание, а так же относясь с постоянной жалостью, смешанной с ненавистью соцработников (чужих детей, конечно, не бывает, но кому они сдались?). А те, в свою очередь, впитывают стойкое чувство — нам должны. Все. Вот мы — страдальцы, у нас обязанностей нет», — полагает челябинец.

Наталия Р. со своей стороны недоумевает, зачем было рожать четверых детей, если не можешь за ними уследить. «А если бы ребёнка машина сбила? Или похитил педофил какой-нибудь? Да мало ли какая беда может на улице с малышом приключиться», — переживает гражданка. А Елена Е. полагает, что подобные гражданки рожают из-за денег. «Сейчас неблагополучные семьи рожают ради денег, чтобы на детские деньги пить… А детки им изначально не нужны», — считает челябинка.

Kaluga.sledcom.ru Представители силовых структур и опеки на заседании комиссии по делам несовершеннолетних

«Молодцы люди, что обратили внимание властей на семью эту. Им помощь нужна не материальная, а чтоб детей забрали у таких родителей», — говорит Екатерина П.

«Надеюсь, у этой безответственной мамаши всех детей заберут, пока с ними не случилось чего», — пишет Ксения Л.

В основном пользователи интернета сходятся во мнении, что детей из семьи нужно забрать. «В таком возрасте детская память короткая. Быстрей забудет мать, как ни убого это звучит, легче будет жить. А не то заснёт зимой и будем читать очередной репортаж», — тревожатся в соцсетях. Возможно, резон в этих словах есть. Уж слишком много трагедий с детьми происходит из-за «беспечности» их родителей. Какое же решение примут государственные органы? Возможно, скоро узнаем.