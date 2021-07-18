Ситуация подошла к грани, после которой существование украинской государственности может быть под вопросом. Об этом в эфире канала NEWSONE заявил украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя статью лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Рады Виктора Медведчука, которую тот написал в ответ на статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Главная проблема украинской власти и политики, по словам эксперта, состоит в том, что был избран путь формирования моноэтнической государственности. То есть все должны в принудительном порядке стать «украинцами». До определенного момента, как отметил Погребинский, процессы «отталкивания от России» шли подспудно, но сейчас в этом процессе выстраивания антироссийской страны Украина дошла до «предельной точки».

«Сейчас… ситуация подошла к такой грани, после которой… сегодняшняя украинская государственность может быть, может и не быть. Но сегодня движение именно в эту сторону и может стать угрозой для безопасности Российской Федерации… Если это процесс будет двигаться так, как хочет Зеленский, вся та компания, которая приглашает сюда базу военно-морского флота Великобритании, Соединенных Штатов и так далее… Если это процесс будет дальше двигаться, то чем это закончится? Это тогда естественным образом закончится установкой ракет наступательного характера, которые фактически могут доставать до Москвы за время, которое вообще не позволяет на это отреагировать. И это Москва рассматривает как прямую угрозу существования российской государственности. Что ей в этих обстоятельствах делать?.. В этой статье… [Путин] внятно сказал, что Россия не может допустить, что вот эта красная черта будет перейдена», — сказал эксперт.

Виктор Медведчук. kremlin.ru

Заявление политолога прокомментировали на YouTube-канале NEWSONE. Многие отметили, что Украина давно прошла точку невозврата.

«Украина уже давно в точке невозврата!..» — отреагировал Вадим О.

«Искусственно созданное государство, собранное коммунистами, не способно существовать в рамках унитарного государства», — отметил Invoker.

«Украины уже давно нет как государства! Есть американская колония! Есть хозяева у этого селения! Продали все! Всё, что строилось и приобреталось при Великом Союзе! И это очень печально!» — написала Алла.

«Увы, Украина уже не может не быть русофобской и не проводить политику анти-России, а потому точка невозврата ею уже пройдена. Уверен, Украины как государства в ближайшие годы не станет, и Запад ей не поможет», — считает Viktor C.

«Запад и не старается ей помочь, скорее наоборот», — ответила ему Наталья М.

«Я тоже так считаю. Хотя в теории Запад может её содержать при желании до бесконечности, ему, в принципе, выгодно всё, что там происходит. Поэтому было бы глупо просто так отдавать Украину… С другой стороны, геополитика меняется с такой скоростью, что я тоже думаю, что Украине осталось жить всего несколько лет. То есть в это десятилетие Украина, скорее всего, исчезнет. В середине этого десятилетия случится несколько эпохальных событий, ну и плюс всегда есть последний вагон — 2029 год…» — добавил Kora Na.

«Ну почему, Украина уже сейчас не независимое государство, а колония», — отреагировал Николай Б.

«Мельница на берегу реки. Украина 1880. Айвазовский

«По идее украинцы должны на каждом углу ставить памятники Ленину, Сталину, царям российским», — отметил Стас Г.

«Кто-то памятники ставит, мосты возводит и укладывает газопроводы, а кто-то на пастбищах кизяки собирает. Каждому своё…» — ответил Стасу Г. один из читателей.

«Точка невозврата пройдена, хорошая, красивая страна Украина была…» — пишет Лина Ф.

«В тех границах, которые сегодня, Украина существовать не будет. Юго-Восток должен уйти из нацистского плена…» — отреагировал Georgiy R.

«Все попытки Украины создать независимое государство всегда оканчивались крахом и разорением страны, что приводило к одному, — возвращению в родную гавань — Россию», — написал «Илья СССР».

«Ну года три четыре ещё точно будет, а потом Запад отойдёт к Западу, Восток к Востоку, а центр сам по себе… И долги взять не с кого…» — написал Валера.

«Конечно, антироссийский вектор Украины — это стратегическая ошибка, и, возможно, гибельная… Глобальной войны, может быть, и не будет, но мир на лезвие бритвы сумасшедшие британские премьеры вполне могут поставить, так как первую пробу России на прочность Борис Джонсон уже сделал, забыв, что она не Аргентина и последствия таких провокаций непредсказуемы», — подытожил Viacheslav I.

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