«Парад побеждённых», который прошёл в Москве 17 июля 1944 года с огромным числом немецких военнопленных, спустя 77 лет стал поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 18 июля в социальной сети Facebook.

Демидов В. А. Воронеж. Пленные. 1943

«Мы эту войну никогда не забудем. А Запад нам никогда не забудет, что мы их победили. Поэтому всё может повториться, и такой же парад вновь пройдёт в Москве», — предрекает Алла Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что крайне актуально вспомнить события 77-летней давности, ведь история, судя по всему, выходит на новый виток, и, быть может, «Парад побеждённых», вероятно, состоится в Москве снова.

«Почему-то мне кажется, что однажды этот парад в Москве повторится. Потому что опять заигрались они! Судьба мира сейчас зависит от Москвы и от президента России. Всё остальное лишь иллюзия глупых», — считает Борис Е.

Захваченные под Москвой немецкие пленные идут по деревянному мосту

Некоторые комментаторы считают, что молодое поколение всё меньше и меньше знает правду о Великой Отечественной войне. Поэтому необходимо просвещать молодёжь о событиях того времени.

«Надо об этом рассказывать чаще, чтобы подрастающая российская молодёжь знала, что эту войну выиграл СССР, а не Америка, которая тянет на себя одеяло», — указывает Любовь Ш.

Часть людей считают, что победа над фашизмом была возможна только лишь благодаря народу Советского Союза, который своей кровью уничтожил человеконенавистническую гадину прямо в её логове.

«Мы не забудем, а если надо будет, напомним! Моя страна под названием Советский Союз Социалистических Республик победила фашизм. Пока я жив, мои дети, мои будущие внуки будут знать об этом. Я родился в СССР и горжусь этим!» — пишет Абилбек А.

Марш немецких пленных по Москве

Ряд пользователей указывают на то, что целый ряд стран встал на защиту истории, не давая западным лжецам исковеркать исторические факты в угоду своим узким интересам.

«Пусть помнят все. Сейчас с высоты нашего времени мы еще и критиковать умудряемся предков, а нужно уважать и гордиться. И хорошо, что сегодня в России, в Белоруссии, в Азербайджане и даже в Китае выступают категорически против пересмотра итогов Великой Отечественной войны и результатов Второй мировой», — отмечает Ирина Б.

Отдельные комментаторы отметили, что такое большое количество пленных вело себя послушно, осознавая, что под присмотром советских солдат немцы находятся в большей безопасности.

«Сдержать такое количество военнопленных во время этого марша удалось МГБ и другим структурам путём доведения до этих фашистов, что самое безопасное место для них — это строй, так как если они попытаются сбежать, то народ их руками разорвёт на части», — написал Николай С.

Напомним, 17 июля 1944 года в Москве прошёл «Парад побеждённых» с огромным числом немецких военнопленных. Пользователи интернета выразили своё отношение к историческому событию.