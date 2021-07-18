Заявление первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса о том, что Крым ничего не должен Украине, а выставленная сумма якобы «нанесенного ущерба» украинской экономике из-за воссоединения полуострова с Россией взята с потолка, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 18 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Это заявление крымского парламента есть не что иное, как прямое посягательство на суверенное право незалежной вечно стоять с протянутой рукой. Не по-соседски это как-то», — издевается Олег Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украина вновь унижается, требуя от России денег. Граждане призвали Киев обратиться за финансовой помощью к Америке.

«Опять с протянутой рукой стоят убогие? У папы Сэма идите и клянчите. Он вам подаст сахарную косточку», — пишет Yriy G.

Цитата хф Приключения Буратино, реж. Леонид Нечаев, СССР, 1975г Лиса Алиса и кот Базилио

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские власти сами бы с радостью реализовали Крым, будь он в их руках, но теперь они кусают локти, ведь ценный «товар» сам решил распорядиться своей судьбой.

«Да нам плевать, что, кто и как считает. Пускай на Украине сознаются, что просто не удалось выгодно продать Крым. Вот и бесятся. Люди им не нужны, всё дело в деньгах», — отмечает Valerij H.

Часть людей считают, что Россия является независимой державой и никакие международные инстанции ей не указ. Поэтому Киеву не удастся заставить Москву выплатить ей какие-либо компенсации.

«А нам до лампочки ваши международные суды и их решения. Читайте конституцию РФ, там всё чётко прописано», — указывает Йегрес В.

Ряд пользователей указывают на то, что компенсации должна платить Украина за то, что многие годы она портила жизнь жителям Крыма.

«Это незалежная должна Крыму компенсации за развал на полуострове, который произошёл из-за воровства украинской элиты. Сейчас ещё больше Киев должен Крыму — как минимум за водную блокаду. Платите бабки, украинцы!» — обращается Ольга Г.

Цитата из мф Золотая антилопа. Реж. Лев Атаманов. 1954. СССР Жадность

Отдельные комментаторы напомнили, что киевские власти сами долгое время убеждали всех вокруг, что Крым не является ценностью для Украины, но теперь вдруг вспомнили об упущенной выгоде.

«Насколько же у депутатов на Украине и у киевских экспертов память хилая. А мы-то помним, как всем Крымом ржали от того, как они кричали в 2014—2015 годах, что Крым — это якобы дотационный регион», — напомнил Сергей В.

Напомним, 17 июля первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил РИА Новости, что Крым ничего не должен Украине, а выставленная сумма якобы «нанесенного ущерба» украинской экономике из-за воссоединения полуострова с Россией взята с потолка. И это притом, что Крым вошёл в состав России после вооружённого государственного переворота в Киеве в 2014 году. В связи с отсутствием законной власти на Украине жители Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение полуострова с Россией на референдуме о самоопределении.