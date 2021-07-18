Заявление министра здравоохранения России Михаила Мурашко о том, что, если после вакцинации от коронавируса температура держится более 24−36 часов, необходимо обратиться к врачу, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 18 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

«Создавали бы лучшие условия для работы медиков и качественного лечения граждан России в медицинских учреждениях! Ведь многие совершенно не получают квалифицированной помощи в больницах и умирают именно от этого», — отмечает Маргарита Л.

Многие пользователи отмечают, что врачи не приезжают к таким пациентам. Люди пишут, что в скорой игнорируют подобные запросы, рекомендуя гражданам самим справляться с последствиями вакцинации.

«Не смешите! К нововакцинированным врачи не приходят. В скорой просто советуют те или иные препараты. Говорят, мол, это просто побочка, пройдёт», — указывает Virgo K.

Minzdrav.gov.ru Вакцина «Спутник V».

Некоторые комментаторы делятся своим опытом вакцинации. Граждане заявляют, что перенесли последствия прививки без особых осложнений.

«Прививалась «Спутником V». Температура и ломота были в течение суток, как после первого, так и после второго компонента. На этом вся побочка закончилась», — написала inna O.

Другие, наоборот, были крайне встревожены своим тяжёлым состоянием после вакцинации от коронавируса. Граждане отмечают, что побочные эффекты несильно отличаются от самой болезни.

«Привился, можно сказать, почти насильно «ЭпиВакКороной» и жалею. После каждой инъекции страдал всеми симптомами ковида, в том числе была температура! В чём смысл такой вакцинации? Для меня всё это осталось загадкой», — поделился своей историей Серж С.

Ряд пользователей указывают на то, что последствия прививки от COVID-19 ставят крест на нормальном отдыхе на российских пляжах, где людей обязывают вакцинироваться, прибыв в Краснодарский край.

«Зачем в таком случае надо прививать людей на курорте во время отдыха? Чтобы они сидели в номерах с температурой? Хотя, таким образом, пляжи будут чище», — пишет Елена В.

Gov39.ru Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»

Отдельные комментаторы отмечают, что в любом случае болезнь хуже последствий прививки. Лучше вакцинироваться под контролем врачей и быть спокойным, чем постоянно пребывать под угрозой своему здоровью.

«По официальным данным, лишь малая часть привитых имеют побочные эффекты от вакцины, но и они быстро проходят. Лучше перетерпеть побочки, чем лежать в больнице», — поделилась своим мнением Ирина Г.

Напомним, 16 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», что, если после вакцинации от коронавируса температура держится более 24−36 часов, необходимо обратиться к врачу.