Царский крестный ход в честь годовщины гибели императора Николая II, который прошёл в Екатеринбурге, несмотря на запрет со стороны властей Свердловской области из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызвал реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 17 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Алексей Колчин ИА REGNUM Крестный ход. Екатеринбург

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"Запрет царского хода на фоне «Алых парусов»? Вы серьезно? Продолжайте разрывать связь с реальностью, партия власти, вас же в этом саркофаге абсурда и похоронят в политическом смысле этого слова», — пророчит Денис П.

Многие пользователи пришли к выводу, что вводить запрет на проведение массового мероприятия в Екатеринбурге было глупым решением, ведь в Санкт-Петербурге чиновники уже сообщили, что толпы людей на празднике не вызвали всплеска заболеваемости.

«Алые паруса» — ничто по сравнению с чемпионатом Европы по футболу, где одновременно находилось не менее 30 тысяч болельщиков из разных стран. Поэтому крестный ход в Екатеринбурге — это жалкий пшик», — считает Сергей М.

Некоторые комментаторы оказались рады тому, что множество жителей Екатеринбурга решило ослушаться требований со стороны властей региона и вышли на массовую акцию.

Алексей Колчин ИА REGNUM Крестный ход. Екатеринбург

«Респект и уважениям людям, не побоявшимся запрета властей и прошедших крестным ходом в память о невинно убитых царских страстотерпцев!» — пишет Юрий К.

Часть людей считает, что власти должны были каким-то образом отреагировать на незаконные сборы людей в Екатеринбурге. Иначе получается, что нарушать требование руководства можно и за это даже никто не несёт никакого наказания.

«Почему власти России допускают массовые мероприятия с массовыми нарушениями правил гигиены? Очень грустно. Можно потерпеть до конца пандемии. В конце концов, это не Пасха, это даже не выпускной», — отмечает Дмитрий А.

Алексей Колчин ИА REGNUM Крестный ход. Екатеринбург

Ряд пользователей указывает на то, что если бы данное мероприятие было посвящено протесту против властей, то оно бы не продержалось и часа. Тут же на место выехали бы полицейские и разогнали незарегистрированное сборище людей.

«Что-то я не вижу разгона незаконного сборища людей. Где доблестные полицейские, которые гоняют людей на митингах?» — задаётся вопросом Сергей С.

Нашлись и те, кто отметили, что благодаря бездействию властей народ начинает делиться на тех, кому можно выходить на улицу и на тех, кому нельзя.

Алексей Колчин ИА REGNUM Крестный ход. Екатеринбург

«Судя по всему, в России появились неприкасаемые, с которыми власти не хотят портить отношения. Все у нас в стране равны, но есть те, кто чуть-чуть ровнее», — поделился своим мнением Иван Е.

Напомним, 17 июля в Екатеринбурге состоялся Царский крестный ход в честь годовщины гибели императора Николая II, несмотря на то, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не разрешил проведение мероприятия из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.