Информация о том, что в Ереване представители молодёжного крыла армянской оппозиционной партии «Дашнакцутюн» встретили главу Европейского совета Шарля Мишеля криками «Позор» из-за отсутствия поддержки во время конфликта на территории Нагорного Карабаха, вызвала обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 17 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Nathan Keirn Протест

"Нет, он вам привёз мужские розовые бикини, к которым вы так стремились!» — написал Денис М.

Многие пользователи оказались крайне удивлены тому, что граждане Армении решили обвинить в своих военных поражениях третью силу, которая не имела к происходящему никакого отношения.

Gov.am Шарль Мишель во время визита в Армению

«А где была сама Армения во время войны в Нагорном Карабахе?» — задаётся вопросом Евгений Б.

Некоторые комментаторы убеждены, что народ Армении находится в трагическом состоянии и многие его представители пытаются не замечать очевидной правды, заключающейся в том, что проигрыш Нагорного Карабаха — дело их собственных рук.

«Всегда все им что-то должны. У самих-то, судя по всему, душка не хватило, проиграли. Теперь же ноют и ищут виновных. Жалкое зрелище», — отмечает Kerim A.

Часть людей считает, что странным является попытка обвинить в своих неудачах представителя Европы, которая имеет слабое отношении к Армении.

«Вообще-то Армения — это не совсем европейская страна, и Европу не очень-то и волнуют её проблемы. У них своих проблем хватает. И всё время армянам надо, чтобы кто-то их от кого-то спасал! От турок, от Азербайджана, от Пашиняна, от самих себя», — пишет Олег М.

Ряд пользователей указывает на то, что граждане Армении, по сути, пали жертвой своих фантазий. Никто из стран Запада даже и не думал впускать их в свою семью и отстаивать интересы Еревана.

«Да этому главе Евросовета плевать на этих армян. Для него это какие-то макаки. Вот эти малые народы, которые получили на халяву суверенитет и земли, не вызывают никакого уважения в глазах европейцев. А когда они отделились, почему-то себе нафантазировали, что якобы прильнут к Европе или Америке, а те их заботливо обнимут. Не, ребята, сколько вы не истерите, всем на вас будет плевать с высокой башни», — указывает Валерий Ф.

No 10 Downing Street Шарль Мишель

Нашлись и те, кто напомнил, что Армении предлагали помощь со стороны России в обмен на дружеские или даже братские отношения, но граждане отдали своё предпочтение европейцам, за что по итогу и поплатились.

«Есть люди, которые считают, что им кто-то что-то должен, а также есть страны с такой же позицией. На двух стульях не усидишь, надо было определяться. Теперь уже поздно», — считает Галина К.

Напомним, 16 июля портал para. tv опубликовал материал, согласно которому в Ереване представители молодёжного крыла армянской оппозиционной партии «Дашнакцутюн» встретили главу Европейского совета Шарля Мишеля криками «Позор» из-за отсутствия поддержки во время конфликта на территории Нагорного Карабаха.