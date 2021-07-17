Афганский фактор для Казахстана
Анонсированный США вывод своего воинского контингента из Афганистана уже привел к значительным изменениям на политическом поле Афганистана и уж точно не к положительным для официального Кабула. Вооруженные формирования движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно берут под контроль новые территории, в том числе на севере Афганистана, и вышли на бывшую советско-афганскую границу на узбекском и таджикском участках.
При этом надо отметить, что север Афганистана — это места традиционного проживания таджикского и узбекского населения, а «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как известно, в большей части является движением пуштунского населения, и даже в годы вооруженного противостояния Северного Альянса с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Альянс, как правило, удерживал северную часть страны. Однако нет сейчас признанных лидеров таджиков и узбеков с авторитетом, сопоставимым с личностью Ахмад Шаха Масуда, да и генерал Дустум уже не тот. Вот и ситуация в корне отличается от событий начала 2000-х.
Легкость, с которой талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль на севере, показывает слабость позиций Кабула на этих территориях и неспособность силовых структур самостоятельно нейтрализовать угрозы. И вероятность того, что после окончательного вывода иностранных войск действующий режим в Кабуле продержится не дольше режима Наджибуллы, или товарища Наджиба, как его именовали в Союзе (может, и того меньше), возрастает с каждым часом.
На первый взгляд, казалось бы, где Афганистан, а где Казахстан? Общей границы они не имеют, есть барьер из среднеазиатских государств, в которых правят вполне забронзовевшие руководители, сравнительно небольшой узбекский участок надежно прикрыт со времен Ислама Каримова, кроме того, в Таджикистане находится крупнейшая российская зарубежная военная база — 201 МСД, а в Киргизии — Российская авиабаза Кант.
Однако не все так просто. Да, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является преимущественно пуштунским движением, и ранее, и сейчас каких-либо открытых угроз или скрытых поползновений перейти пограничный Пяндж не проявлял, да и смысла особого для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) идти дальше на север нет. Во-первых, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по крайней мере одно из трёх их объединений, позиционируют себя договороспособной стороной: этому свидетельство — их контакты с Вашингтоном и Москвой через посредство Катара и Турции. Поэтому портить отношения с обеими сверхдержавами им не резон.
В Средней Азии проживают народы с иным ментально-культурным кодом, для них пуштуны если уж не стопроцентно чужие, то точно не свои. Проблема не в этом, а в том, что ситуация может повторить ту, которая сложилась в середине девяностых, когда после взятия Кабула полевые командиры передрались между собой и в стране наступил хаос. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также не является монолитным и моноэтническим образованием, кроме самих пуштунов в нём также присутствуют другие этнические группы, например, те же самые таджики и узбеки, хоть и в небольших пропорциях. Кроме того, не все руководители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовы терпеть присутствие турецкого контингента, о чём они уже заявили. Причин для этого немало: не в последнюю очередь — нежелание делиться с турками доходами от опиатов.
Если после ухода очередного контингента Кабул падёт, а вероятность этого очень велика, не факт, что нынешние соратники снова не начнут выяснять отношения между собой, а на севере страны не найдутся новые лидеры узбекских и таджикских общин. Здесь снова возникает своеобразная зона племен, теперь уже неподконтрольная вообще никому. Тогда где-нибудь в Мазари-Шарифе объявляется местный Барбадос, куда как в старые времена потянутся недобитые члены «Исламского движения Узбекистана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Ансаруллох», «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Таблиги Джамаат», «Исламской партии Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вообще все организмы, душой и сердцем радеющие, чтобы на отдельно взятой «планете» построить «чистый» Ислам.
Поэтому главная проблема не только в талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ), она лежит севернее Пянджа. Во всех без исключения странах экономическая ситуация ухудшается из года в год, в нашем макрорегионе растут протестные настроения и социальное недовольство, раза в полтора выросло население среднеазиатских республик, и большинство этого населения родилось уже после распада Союза в условиях дикого капитализма, фактически — в оформившихся султанатах, хронической безработицы, падения грамотности и растущей манипулятивной исламизации. Поэтому вероятность того, что призывы к новой исламской революции найдут среди них больший отклик, чем в девяностых, очень велика, и Казахстан не избежит разворачивания этой тенденции, всё вышесказанное относится в полной мере и к нему.
Уж не поэтому ли 30 июня скоропостижно прибыл в Москву первый в мире Елбасы, который, как известно, отличается редкой интуицией. В далёких девяностых он был одним из инициаторов отправки миротворческих сил СНГ на таджикско-афганскую границу, которые, по существу, и удержали тогда южные рубежи бывшего Союза. Однако сейчас границу стерегут таджикские пограничники, и смогут ли они повторить подвиг (без кавычек) своих российских, казахстанских и узбекских предшественников — это тот ещё вопрос.
Наличие российских военных баз само по себе не гарантирует полной безопасности. Да, это надежная защита от военного вторжения, но от гражданской войны они вряд ли спасут. В 1994—1997 годах в Таджикистане вовсю бушевала гражданская война, по мнению многих экспертов, это был самый кровопролитный конфликт на территории СНГ, унесший от 100 до 150 тысяч жизней, и в тех условиях 201-я дивизия не вмешивалась в конфликт, но не дать заполонить страну оружием и исламистами извне не дали именно российские пограничники.
После ухода американцев в регионе реально замаячила перспектива получить за «речкой» рассадник всяческих проблем и неожиданностей — от взрывного роста наркотрафика до экстремистов всех мастей.
Поэтому фраза Назарбаева: «Когда я заболел, меня спасла бригада российских врачей…» может иметь пророческое продолжение: «…а когда заболеет вся страна, её может спасти бригада российских десантников».