Анонсированный США вывод своего воинского контингента из Афганистана уже привел к значительным изменениям на политическом поле Афганистана и уж точно не к положительным для официального Кабула. Вооруженные формирования движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно берут под контроль новые территории, в том числе на севере Афганистана, и вышли на бывшую советско-афганскую границу на узбекском и таджикском участках.

Dennis 2775 Граница с Афганистаном

При этом надо отметить, что север Афганистана — это места традиционного проживания таджикского и узбекского населения, а «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как известно, в большей части является движением пуштунского населения, и даже в годы вооруженного противостояния Северного Альянса с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Альянс, как правило, удерживал северную часть страны. Однако нет сейчас признанных лидеров таджиков и узбеков с авторитетом, сопоставимым с личностью Ахмад Шаха Масуда, да и генерал Дустум уже не тот. Вот и ситуация в корне отличается от событий начала 2000-х.

Легкость, с которой талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль на севере, показывает слабость позиций Кабула на этих территориях и неспособность силовых структур самостоятельно нейтрализовать угрозы. И вероятность того, что после окончательного вывода иностранных войск действующий режим в Кабуле продержится не дольше режима Наджибуллы, или товарища Наджиба, как его именовали в Союзе (может, и того меньше), возрастает с каждым часом.

ISAF Headquarters Public Affairs Office Афганцы

На первый взгляд, казалось бы, где Афганистан, а где Казахстан? Общей границы они не имеют, есть барьер из среднеазиатских государств, в которых правят вполне забронзовевшие руководители, сравнительно небольшой узбекский участок надежно прикрыт со времен Ислама Каримова, кроме того, в Таджикистане находится крупнейшая российская зарубежная военная база — 201 МСД, а в Киргизии — Российская авиабаза Кант.

Однако не все так просто. Да, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является преимущественно пуштунским движением, и ранее, и сейчас каких-либо открытых угроз или скрытых поползновений перейти пограничный Пяндж не проявлял, да и смысла особого для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) идти дальше на север нет. Во-первых, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по крайней мере одно из трёх их объединений, позиционируют себя договороспособной стороной: этому свидетельство — их контакты с Вашингтоном и Москвой через посредство Катара и Турции. Поэтому портить отношения с обеими сверхдержавами им не резон.

В Средней Азии проживают народы с иным ментально-культурным кодом, для них пуштуны если уж не стопроцентно чужие, то точно не свои. Проблема не в этом, а в том, что ситуация может повторить ту, которая сложилась в середине девяностых, когда после взятия Кабула полевые командиры передрались между собой и в стране наступил хаос. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также не является монолитным и моноэтническим образованием, кроме самих пуштунов в нём также присутствуют другие этнические группы, например, те же самые таджики и узбеки, хоть и в небольших пропорциях. Кроме того, не все руководители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовы терпеть присутствие турецкого контингента, о чём они уже заявили. Причин для этого немало: не в последнюю очередь — нежелание делиться с турками доходами от опиатов.

Если после ухода очередного контингента Кабул падёт, а вероятность этого очень велика, не факт, что нынешние соратники снова не начнут выяснять отношения между собой, а на севере страны не найдутся новые лидеры узбекских и таджикских общин. Здесь снова возникает своеобразная зона племен, теперь уже неподконтрольная вообще никому. Тогда где-нибудь в Мазари-Шарифе объявляется местный Барбадос, куда как в старые времена потянутся недобитые члены «Исламского движения Узбекистана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Ансаруллох», «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Таблиги Джамаат», «Исламской партии Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вообще все организмы, душой и сердцем радеющие, чтобы на отдельно взятой «планете» построить «чистый» Ислам.

U.S. Army Афганцы

Поэтому главная проблема не только в талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ), она лежит севернее Пянджа. Во всех без исключения странах экономическая ситуация ухудшается из года в год, в нашем макрорегионе растут протестные настроения и социальное недовольство, раза в полтора выросло население среднеазиатских республик, и большинство этого населения родилось уже после распада Союза в условиях дикого капитализма, фактически — в оформившихся султанатах, хронической безработицы, падения грамотности и растущей манипулятивной исламизации. Поэтому вероятность того, что призывы к новой исламской революции найдут среди них больший отклик, чем в девяностых, очень велика, и Казахстан не избежит разворачивания этой тенденции, всё вышесказанное относится в полной мере и к нему.

Уж не поэтому ли 30 июня скоропостижно прибыл в Москву первый в мире Елбасы, который, как известно, отличается редкой интуицией. В далёких девяностых он был одним из инициаторов отправки миротворческих сил СНГ на таджикско-афганскую границу, которые, по существу, и удержали тогда южные рубежи бывшего Союза. Однако сейчас границу стерегут таджикские пограничники, и смогут ли они повторить подвиг (без кавычек) своих российских, казахстанских и узбекских предшественников — это тот ещё вопрос.

U.S. Army Афганистан. Бой

Наличие российских военных баз само по себе не гарантирует полной безопасности. Да, это надежная защита от военного вторжения, но от гражданской войны они вряд ли спасут. В 1994—1997 годах в Таджикистане вовсю бушевала гражданская война, по мнению многих экспертов, это был самый кровопролитный конфликт на территории СНГ, унесший от 100 до 150 тысяч жизней, и в тех условиях 201-я дивизия не вмешивалась в конфликт, но не дать заполонить страну оружием и исламистами извне не дали именно российские пограничники.

После ухода американцев в регионе реально замаячила перспектива получить за «речкой» рассадник всяческих проблем и неожиданностей — от взрывного роста наркотрафика до экстремистов всех мастей.

Поэтому фраза Назарбаева: «Когда я заболел, меня спасла бригада российских врачей…» может иметь пророческое продолжение: «…а когда заболеет вся страна, её может спасти бригада российских десантников».