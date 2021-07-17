В пятницу, 16 июля, президент США Джо Байден обвинил социальные сети в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19 в связи с тем, что многие американцы отказываются от вакцинации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

«Какое послание вы можете отправить таким платформам, как Facebook?» — спросил один из журналистов.

«Они убивают людей. Посмотрите, единственная пандемия, которая у нас есть, — среди непривитых. А они убивают людей», — ответил Байден.

Ряд пользователей отметили, что обвинения со стороны президента абсурдны, не только в социальных сетях отговаривают от вакцинации, «критики» есть почти в каждом доме.

«Так дело не пойдет. Нам нужны микрофоны в каждый дом, чтобы убедиться в том, что дезинформация не будет распространяться», — написал @march4marx.

Многие пользователи согласились с президентом, отметив, что в соцсетях уже давно пишут о том, какие вакцины плохие, и приводят фейковые аргументы.

«Он прав», — написал @DanielS62871531.

«Рад, что их публично пристыдили. Они уже долго плутают и уворачиваются от ответственности», — прокомментировал @ed080850.

U.S. Department of Defence Джо Байден

Некоторые непривитые комментаторы писали, что они не собираются вакцинироваться, пока вакцины полностью не одобрят. Они также отметили, что даже после вакцинации есть шанс заболеть, многих это останавливает.

«Когда вакцины от COVID-19 будут полностью одобрены FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США), не только для экстренных ситуаций, тогда я рассмотрю такой вариант. Недавно мой дорогой друг, который работал в области медицины, который сделал два укола, умер от COVID-19. Я знаю, что шанс, что такое случится, невелик, но это случилось. Я просто осторожничаю», — написала @HopeBOwens2.

Некоторые пользователи призвали правительство США использовать разные психологические приемы, чтобы заставить людей вакцинироваться, вместо того чтобы искать виновных в ситуации.

«Говорите людям, что им ни в коем случае нельзя вводить вакцину. Обратная психология работает с моими детьми. Через минуту они будут кричать «нечестно»!» — отметил @desdemona31.

В комментариях также предложили подкупать невакцинированных граждан или разыгрывать призы между ними за вакцинацию.

«Канадская идея вступать в лотерею для вакцинации очень хорошая. Америка любит лотерею», — написал @Kellyw324.

Неоднократно пользователи писали, что президент забыл сказать о том, что к делу причастна желтая пресса, особенно Fox News.

«Президент забыл о Fox News», — написал @SusieTaylorW.

«Надо было назвать еще Fox News и другие медиа», — считает @RockeyRozell.

Ряд пользователей назвали американцев, которые выступают против вакцинации, самоубийцами, которые не заботятся об окружающих.

Lawrence Jackson Вице-президент США Камала Харрис прививается от коронавируса вакциной Moderna

«Нельзя остановить людей от совершения суицида, если они решительного того хотят», — считает @cvalle4175.

Комментаторы также предложили максимально ограничить права непривитых, предположив, что этот способ может решить проблему.

«Американцам, которые отказываются от вакцинации, необходимо запретить свободно передвигаться. Они невежественны и кровожадны», — написал @Sallettuce.

Заявление Джо Байдена также вызвало бурные обсуждения среди пользователей из Великобритании. Британцы, так же как и американцы, видят вину в распространении дезинформации не только соцсетей, но и СМИ.

«Проблема в том, что медиа не лучше. Почему, вы думаете, люди перестали им верить?» — отметил @hamilton_mcmc.

«Недоверие к прессе совмещается с возрастающим популизмом. Вместе с учеными и академиками предпринимаются большие усилия, чтобы подорвать влияние этих двух голосов, потому что они несовместимы с политикой «простого ответа», — считает @stemrtn.

Некоторые пользователи предположили, что миру не хватает образа или примера реального врача, которые все объяснит, а не которому заплатили, чтобы он сказал заранее написанный текст.

«Могло бы помочь, если доктора бы придерживались постоянной информации», — написал @mariaGogo15.

В комментариях отметили, что голословные обвинения не заставят людей бежать прививаться, обществу нужно знать, что есть правда, а что — нет.

«Детали помогли бы общественности. Укажите на дезинформацию и скажите людям, почему это неправда! Люди должны понять и принять решение, что дезинформацию нужно игнорировать. Почему говорите о слоганах, а не о деталях?» — спросил @sfofficecre.

В целом британские пользователи относятся к вакцинации намного ответственнее, чем американские, а комментаторов, критикующих вакцину, значительно меньше.