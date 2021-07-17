В Ивано-Франковской области Управление капитального строительства намерено заключить договор с ООО «Нако Инвест» на проведение ремонтных работ историко-мемориального музея имени главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры в селе Старый Угринов. Стоимость работ составит 20,37 млн грн. Об этом 17 июля со ссылкой на издание «Галичина» сообщает «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

«На ремонт музея Степана Бандеры в селе Старый Угрынив государство выделило 20 миллионов гривен. Кроме этого, на территории музея будет установлен флагшток стоимостью 3,5 миллиона гривен», — добавил на своей странице в социальной сети Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице Эдуарда Долинского. Многие возмутились, что на ремонт дома-музея главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет потрачена столь немалая сумма.

Максимов Нил Хасевич. Плакат ОУН УПА. 1946-1950

«В туристические маршруты вкладывают деньги. Потом будут на этом зарабатывать. Все очень просто. И никакой политики», — считает Владимир Т.

«Десятки, сотни достойных туристических объектов по всей стране лежат в руинах. Усадьбы, дворцы, замки, храмы, крепости. Нет денег. Умирают провинциальные музеи. Музей… [Бандеры] — чистая пропаганда, радио «Тысячи холмов» (радиостанция, которая вещала в Руанде с 8 июля 1993 года по 31 июля 1994 года и занималась разжиганием межнациональной розни, подстрекательством к геноциду в Руанде в 1994 году. Является примером «радио ненависти», то есть которая сеет разного рода социальную рознь и неприязнь — М. Р.)», — ответила Владимиру Т. Victoria B.

«Флагшток 3,5 млн?! Он что плодоносит?!» — отреагировал Daniel B.

«Флагшток, наверное, из чистого золота с бриллиантами. На ремонт 20 млн + 3,5 млн. Отдали бы эти деньги больным детям, спасли бы детей», — добавила Татьяна Б.

«Очень мило тратить госбюджет не на народ, а на фашизм…» — пишет Julia G.

«Интересно, кого конкретно за это разбрасывание деньгами нам «благодарить?» — задалась вопросом Инна П.

«Ну не на пенсии же выделять, что вы в самом деле? Это же наше майбутне (будущее — М. Р.)…» — с сарказмом добавил Peter L.

Жертвы атаки ОУН-УПА на поезд в окресностях Любичи Кролевской. 16 июня 1944

«Да за такие деньги можно сто таких хатынок (домиков — М. Р.) построить! Что это, как не коррупция? На музей революции гидности (достоинства — М. Р.) 140 млн освоили и дальше заросшего пустыря не пошло», — отметила Оксана М.

«Пусть потихоньку начинают копить на демонтаж… И на сухари», — отреагировал Александр Б.

«А чего вы возмущаетесь? Все ж в стране «хорошо». Дороги, «как в Европе», больницы «лучше», чем в Израиле, все граждане Украины «получают» бесплатное образование «лучшее в мире», армия оснащена «круче вояк НАТО»! Можно и на музей Бандеры миллион долларов теперь потратить. Распространяете тут настроения всякие антиукраинские, понимаешь!» — с сарказмом подытожил Евгений К.

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Напомним, в 2018 году неизвестные бросили самодельное взрывное устройство в дом-музей Степана Бандеры в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области.

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