Президент Азербайджана Алиев предостерег от разговоров о неразрешенности карабахского конфликта, так как «это неправильный и опасный путь».

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Я много раз говорил об этом, хочу еще раз сказать, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт нашел свое решение. Этот конфликт разрешен. Сторона, которая решила этот конфликт, это мы, азербайджанское государство. Мы решили этот вопрос в одностороннем порядке. Если кто-то, я периодически слышу, начал говорить, что вопрос должен быть решен, этот конфликт не разрешен, то они идут по неправильному и опасному пути. Если проблема не решена, пусть нам разъяснят, как ее разрешить. Мы считаем, что он (конфликт — прим. ред.) решен, и война окончена. Тем не менее мы готовы и должны быть готовы к войне в любой момент», — сказал Алиев на встрече с семьями погибших военнослужащих в ходе эскалации в Карабахе осенью.

Пользователи в азербайджанских соцсетях об этом обсуждают:

Aydın Abbasov :Войны не будет. Это не так легко, как вы представляете.

Исмаилов Сахил: Пока в Карабахе стоят ВС РФ, никакой войны больше не будет. Баку кинули с коридором.

@QNS36 :А что мы думали, что армяне с легкостью отставят свои двухсотлетние претензии на наши земли и станут жить в мире? Они еще больше начинают нас ненавидеть. Они по-другому воспитаны и обучены. Мы не можем ждать от них объективного оценивания ситуации. Они напичканы лживой мифологией.

Mil.ru Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Многие пользователи поддерживают президента:

Həzrət Mərdanlı:Прямо, кратко и конкретно сказано!

AlbinaNurieva:Ильхам Алиев — политик, разумный, адекватный, дальновидный дипломат. И он будет говорить только то, что нужно говорить, а не то, что от него хотят услышать нетерпеливые и желающие все здесь и сейчас. 3000 молодых мужчин за 44 дня — огромная невосполнимая потеря для нашего народа. Дальнейшие шаги должны минимизировать потери от этой вражды в будущем, в идеале свести их на нет. Вот что главный приоритет, остальное можно решить постепенно.

Murad Mammadov :Спасибо нашей доблестной армии!

Mast Anar:Так же, ведь ещё ничего не решено окончательно.

Rena Sadiqova: Вы тоже замечаете, что с каждым днём мы возвращаемся к довоеннымвременам?

Пользователи фейсбука Есед и Садык комментируют:

Esed Haciyev:Пашинян проиграл войну, армяне его опять выбрали, тем самым узаконив проигрыш, а теперь отказываются договора подписать. Ничего не понятно. Но России главное туда сильно не лезть, у них своих проблем хватает.

Sadiq Memmedov :Армянам сейчас надо думать о том, что с таким их поведением Армения в скором будущем перестанет существовать как государство!

Пользователь Salekh Sadygov из г. Баку пишет:

@Salekh_MusicОчень сильное заявление. Не так ли?

Анар Мамадов отвечает:

Anar Mammadov:Сильное. Что бы это значило? Может, намёк армянам, чтоб перестали фигнейзаниматься или хана ей в прямом смысле? А армяне это уже как прямую угрозу воспринимают, но при этом все надеются на ОДКБ. Х.з. что это, но не хочется войны больше.

Собор Казанчецоц. Шуши. Нагорный Карабах Serouj

На одном из телеграм-каналов идет обсуждение:

Casus B:30 лет мы призывали Армению опомниться… итог всем известен. Армения разгромлена! Поставлена раком. Еще больше стала рабыней России.

Самира:Однозначно Путин что-то мутит против нас! Армяне кто? Что хозяин скажет, то и делает.

Aslan Aslanoff:Крайний раз Путин Пашиняну открытым текстом заявил, что второй должен исполнить взятые на себя обязательства. Мне кажется, что тут скорее всего Запад со своим кредитом 2,5 млрд пытается помешать интеграционным процессам на Южном Кавказе.

Kamran Asadov: А если так подумать, эти стрельбы говорят сами за себя. Нарываются, ой как нарываются. Да и русским не до них будет, у них проблема поважнее есть. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Некоторые пользователи считают, что новой войны не миновать:

Ralf Magnus:Да, что-то намечается.

Yasin Zahidoğlu:Готовьтесь тогда к новой войне.