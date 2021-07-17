



Служба коммуникации ОВЦС Митрополит Иларион

В Вашингтоне прошел трехдневный Международный саммит по вопросам религиозной свободы (IRFS-2021), организованный американскими политиками при участии комитета Конференции католического епископата США по вопросам правосудия и международного мира. Его сопредседателями выступили посол по особым поручениям по международной религиозной свободе (2018−2021 годы) республиканец Сэм Браунбэк и глава Фонда в поддержку прав человека и справедливости Катрина Лантос-Суэтт. Ватикан дистанцировался от этого мероприятия. В отличие от Русской православной церкви, которую представлял вылетевший в США председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. В случае со Святым престолом дело, видимо, в том, что хотя в ходе саммита и прозвучали обращения госсекретаря США Энтони Блинкена, спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и директора USAID Саманты Пауэр, устроителями его выступали все же представители прошлой администрации Трампа. А с ней у Ватикана отношения сложились крайне холодные.

Как дипломатично заметил Браунбэк, IRFS был сознательно «придан международный фокус», чтобы добиться участия в его работе республиканцев и демократов, поскольку «у нас гораздо больше разногласий по внутренней религиозной свободе». А так стало возможным сосредоточиться на «широком спектре проблем, таких как геноцид Китая мусульман-уйгур, рост индуистского национализма, преследование религиозных меньшинств на Ближнем Востоке и нападения на христиан со стороны мусульман в Африке». Именно с бывшим послом по особым поручениям по международной религиозной свободе, назначенным Трампом, и состоялась отдельная встреча митрополита Илариона. Как сообщает служба коммуникации ОВЦС, «в ходе беседы, продолжавшейся в течение часа, был затронут широкий круг вопросов, касающихся гонений на христиан в различных регионах мира, в том числе на Ближнем Востоке и в ряде стран Африки. Стороны обменялись мнениями касательно взаимодействия в сфере защиты религиозных свобод между Русской православной церковью и американскими религиозными организациями. Посол Браунбэк отметил, что голос РПЦ должен быть слышен в американском обществе. Митрополит Иларион изложил свое видение религиозной ситуации на Украине. Стороны договорились о продолжении консультаций, в том числе в онлайн-формате».

Гюстав Доре. Раскольники (фрагмент)

Проблема в том, что Браунбэк во время службы представлял администрацию, которая приняла активное участие в легализации Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной Константинопольским патриархатом. ПЦУ же для Московского патриархата была и есть «раскольничья структура на Украине». При этом, комментируя РИА Новости свое общение с экс-послом, митрополит напомнил, что тот «играл заметную роль в легитимизации так называемой Православной церкви Украины, был активно вовлечен в лоббирование этого проекта, я довольно откровенно говорил с ним, изложил свою позицию по этому вопросу». Но если даже после разговора Браунбэк и был убежден аргументами Илариона, вряд ли американский политик может реально сделать что-либо, чтобы начать исправлять ситуацию. Для этого Московскому патриархату требуется выходить на нынешнее руководство Госдепартамента США и налаживать контакты с Демократической партией. Возможно, закулисные переговоры на этот счет ведутся, но о них ничего не известно. А на виду то, что есть, — дипломатическое ведомство Русской православной церкви делает ставку пусть и на консервативные американские круги, но которые сейчас находятся в оппозиции.

Vpmon.ru Униаты на майдане

Не исключено, что это сработает, если республиканцы смогут взять реванш и снова прийти к власти. Однако когда это будет и что к тому времени успеют натворить украинские власти в отношении к раскольнической Православной церкви Украины и канонической Украинской православной церкви Московского патриархата? Небольшая надежда существует на то, что администрация президента США Джо Байдена не станет, в отличие от своей предшественницы, напористо вмешиваться в дела мирового православия. Предпосылки к тому есть. Хотя митрополит Иларион и покритиковал Блинкена за то, что тот во время своего визита на Украину в мае сего года «встретился только с лидером украинских раскольников» и «не встречался ни с главой канонической УПЦ, ни с представителями других религиозных конфессий, только с раскольничьим лидером, потому что эта так называемая церковь является креатурой США», далеко не факт, что Вашингтон продолжит политику администрации Трампа в данном вопросе. Следует также отметить, что тема украинского православия не упоминается МИД России в контексте текущего диалога с коллегами из США, претензии есть к Госдепартаменту времен Майка Помпео и Браунбэка.

Не получится ли в итоге так, что на американском направлении позиции Данилова монастыря и Смоленской площади разойдутся? Полностью исключить такого пока нельзя.