Заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса, в котором он не исключил вероятности искусственного происхождения коронавируса, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 17 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Сдаётся мне, что скоро найдут лабораторию, возле которой есть какой-нибудь шпиль», — шутит Владимир Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что коронавирус действительно может иметь искусственное происхождение, раз уже такие респектабельные товарищи из ВОЗ не отрицают такой вероятности.

«Неужели кто-то сомневался в искусственном происхождении этой заразы? Вопрос был только один: утечка произошла случайно или нарочно», — считает Наталья Б.

Лаборатория. (сс) Dean Calma. IAEA

Некоторые комментаторы отмечают, что представитель Всемирной организации здравоохранения просто заявил, что не отрицает, что причина возникновения коронавируса может иметь искусственный характер.

«ВОЗ лишь допустил возможность такого, но это не доказанный факт! Не надо выдавать желаемое за действительное!» — написал Олег Е.

Часть людей считает, что коронавирус стал настоящим химическим оружием, которое не только уносит жизни жителей Земли, но и наносит сильнейший экономический ущерб всем странам на этой планете.

«Никто и не сомневался, что это химоружие! Или США напакостить хотели Китаю, а по итогу испортили жизнь всему миру. А, может быть, всё было сделало изначально специально по плану, по которому продолжают свой сценарий, до победного конца», — предполагает Olga O.

Ряд пользователей указывают на то, что утечка может стать слабым оправданием, потому что последствия такой якобы случайности сложно переоценить.

Лабораторные исследрвания на коронавирус. Governor Tom Wolf

«Что значит — бывают утечки? Бывают, но это типа оправдание. Оно выглядит очень слабо на фоне такой инфекции, а происходит это, потому что всё больше косвенных доказательств, что это очень точная работа чётко определённой страны и с чётким заказчиком всего этого», — поделилась своим мнением Olga P.

Отдельные комментаторы убеждены, что виновники возникновения коронавируса должны быть установлены и жёстко наказаны. Иначе, если история с COVID-19 не найдёт своего логического судебного завершения, то данный опыт может повториться ещё раз, причём, вероятно, последний.

«За такие рукотворные утечки надо очень строго и жёстко наказывать. Прилюдно причём, чтобы весь мир видел. Тогда больше другим не повадно будет допускать такие утечки!» — пишет Tatiana A.

Напомним, 15 июля агентство Associated Press опубликовало информацию о том, что глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил вероятности искусственного происхождения коронавируса.