Заявление председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса о том, что за распространение фейков о вакцинации от коронавируса, в том числе о её последствиях, можно получить до трёх лет ограничения свободы, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 17 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Если человек умер от двухсторонней пневмонии, то это последствия ковида. Если он умер через день, два или три после вакцинации, то это фейк?» — задаётся вопросом Васка М.

Многие пользователи отмечают, что не совсем ясно, что в сложившихся обстоятельствах является фейком, а что нет. Тем не менее граждане уверены, что такое решение является запоздалым и напрашивалось уже давно.

«Спохватились! А раньше почему об этом не думали? Это происходит уже второй год — и никакой реакции. Может, тогда бы и не потребовалось вводить принудительную вакцинацию», — предполагает Наталья М.

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

Некоторые комментаторы уверены, что российские власти сами постоянно путаются в различных трактовках, поэтому под данные санкции в первую очередь могут угодить сами чиновники.

«Начнём с тех, кто во власти говорит то одно о вакцинации и вакцинах, то другое. Уходят от прямых ответов на вопросы и дурят людям головы, нагнетая обстановку своими неадекватными противозаконными ограничительными и карательными мерами!» — считает Wadim W.

Часть людей считает, что фейком, в голове у чиновника, может оказаться то, что в будущем будет признано правдой. Граждане убеждены, что справедливости в данном вопросе ждать, судя по всему, не стоит.

«Интересно, как отличить фейк от нефейка, если, по признаниям тех же врачей, вакцина мало изучена, как и реакция организма на неё? То, что сегодня фейк, завтра может оказаться научно доказанным фактом. К примеру, вакцины в Европе. Ещё недавно говорили, что смерти после вакцинации никак с самой вакциной не связаны, это не более чем фейки и слухи, а сегодня это всё записано в официальные побочные эффекты», — напоминает Juris O.

Вакцина от коронавируса Спутник V sochi.ru

Ряд пользователей указывает на то, что сами производители вакцин зачастую сообщают противоречивую информацию. Как тогда будет применяться закон о фейках по отношению к данным личностям?

«Тогда пускай Гинцбурга накажут, а то он говорит сначала, что вакцина два года защищает, то говорит на всю жизнь, ещё и детям благодаря вакцине иммунитет передаст, но когда понял, что вакцинированные заболевают, то сразу до полугода сократил срок её действия», — отметил Vadim K.

Отдельные комментаторы отмечают, что не так страшны фейки, как сокрытие особо важной информации о безопасности вакцин, которые почему-то пытаются выставить абсолютно безвредными препаратами без наличия серьёзных побочных эффектов.

«Лучше расскажите в своём Совфеде о наказании для чиновников, которые скрывают возможные побочные эффекты! Кто из чиновников отвечает и как будет наказан за смерть людей после принудительной вакцинации?» — задаётся вопросом Денис Р.

Напомним, 16 июля председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что за распространение фейков о вакцинации от коронавируса, в том числе о её последствиях, можно получить до трёх лет ограничения свободы.