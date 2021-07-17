Информация о том, что регламент Украинской премьер-лиги (УПЛ) на сезон-2021/22 отныне обязывает украинские футбольные клубы использовать на матчах внутренних соревнований форму с эмблемой УАФ, на которой изображена контурная карта Украины с российским Крымом, а также националистические лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!», стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 16 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

"Надо еще обязать всех украинских футболистов сделать тату с портретом Бандеры во всю спину и большой трезуб. Ну, вы знаете где», — отмечает Андрей П.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что данное решение касается только Украины и никого из соседних стран подобные решения не должны волновать.

«Их сугубо личное дело. Главное, чтобы на евро и на других чемпионатах не скакали в такой форме», — считает Михаил К.

Другие, наоборот, указали на то, что подобные инициативы касаются всех соседей Украины, которая, судя по всему, превращается в откровенное фашистское государство, где насаждают человеконенавистническую идеологию.

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«Фашисты на всю голову. Поражает то, что Европа этого в упор не видит. И даже, более того, европейцы активно поддерживают этих фашистов. Видно, забыли, чем подобное уже заканчивалось», — напомнил Саша Ф.

Часть людей считает, что России стоило бы признать лозунги, используемые на форме украинских футболистов, фашистскими, иначе возмущение российского народа идет вразрез с молчаливой политикой властей РФ.

«Ну, Российская Федерация же не признала лозунг УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фашистским, так что тут такого? Вот если бы признала — тогда бы да. Тогда бы пришлось объявить украинский режим фашистским и признать, что партнеры по Минским соглашениям, по сути, фашисты», — указывает Дмитрий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что на Украине наблюдается серьёзнейший социально-экономический кризис, но киевские власти почему-то решают направить все средства на футбольную форму, а не на поддержку населения.

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«Миллионы тратят на так называемую форму, а народ в дикой нищете существует. Форма, судя по всему, для киевских властей важнее. Всё, что нужно знать об укрорейхе. Кому-то ещё не ясно, почему Крым и Донбасс ушли от этого разлагающегося свинарника?» — задаётся вопросом Владимир Д.

Нашлись и те, кто убеждён, что своими фашистскими лозунгами Украина, по сути, отталкивает от себя Европу, которой нужны совершенно другие лозунги.

«К этой форме осталось только добавить разноцветный флаг как символ национальной гордости, олицетворяющий поддержку и единство с западными друзьями», — поделился своим мнением Alman B.

Напомним, 16 июля football.ua опубликовал информацию о том, что регламент Украинской премьер-лиги (УПЛ) на сезон-2021/22 отныне обязывает украинские футбольные клубы использовать на матчах внутренних соревнований форму с эмблемой УАФ, на которой изображена контурная карта Украины с российским Крымом, а также националистические лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!».