Заявление представителя министерства обороны Германии о том, что на западе страны объявлен режим военной катастрофы из-за наводнения, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 16 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Гюстав Доре. Потоп. 1885

"Да уж, проклятый тиран за 21-й год своего бессменного правления так и не смог построить нормальные ливнёвки… а, стоп! Это же не в России!» — издевается Пётр П.

Многие пользователи решили применить опыт критики действий властей в России — при устранении последствий природных стихий — в отношении Германии. Граждане обнаружили, что не только в нашей стране ситуация может выйти из-под контроля.

«Вот что коррупция делает! Партия немецких жуликов и воров всё бабло разворовала! В отношении Меркель пора объявить импичмент!» — пишет Александр Д.

(сс) George Hodan Ливень

Некоторые комментаторы отмечают, что в Германии произошла трагедия, но почему-то простые немцы не устраивают из ситуации цирк шапито с обвинением властей во всех смертных грехах.

«Это, несомненно, трагедия и непредвиденный природный катаклизм, мои соболезнования пострадавшим. Но! 850 солдат для поиска 1300 пропавших без вести? Круто! Случись такое (тьфу-тьфу-тьфу) у нас, за такую помощь на весь мир бы уже вой стоял, что правительство с президентом ничего не делают, всё разворовали и вообще должны уйти и сидеть в тюрьме», — пишет Igel N.

Часть людей считает, что применение понятия «военная» в данной ситуации — неправильное решение, ведь на Германию никто не напал.

«А с чего вдруг режим именно «военной катастрофы»? Военная катастрофа — это вроде бы полный разгром армии государства. Тогда причём тут природный катаклизм?» — задаётся вопросом Влад Б.

Ряд пользователей указывает на то, что сильно пострадала от нашествия природного ненастья не только Германия, но и соседние с ней страны, включая Бельгию.

«Немцам, может быть, даже повезло, потому что в Бельгии мосты посносило и в одном регионе даже эвакуация людей произошла из-за риска прорыва дамбы», — отмечает Артём И.

Нашлись и те, кто предполагает, что вскоре руководство России предложит Германии свою помощь в устранении последствий природной стихии, но это никак не повлияет на отсутствие полноценных отношений между двумя странами.

«Россия, судя по всему, первая предложит помощь Германии. И они, конечно же, примут и даже спасибо скажут! Но всё равно свои санкции не отменят. Да и ещё к тому же новые наложат. И в испытаниях климатического оружия Россию в придачу обвинят», — предрекает Нина Ф.

Напомним, 16 июля представитель министерства обороны Германии заявил на брифинге, что на западе страны объявлен режим военной катастрофы из-за наводнения. На данный момент количество жертв стихии превысило сотню человек, порядка 1,3 тыс. граждан числятся пропавшими без вести.