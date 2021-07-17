Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что с 19 июля 2021 года в городе отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 16 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"И не забудьте привиться, иначе привитый человек может заболеть от вируса, от которого он привит, потому что вы не привиты!» — издевается Наталья З.

Многие пользователи пришли к выводу, что московские власти приняли правильное решение, отменив обязательные QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Граждане предполагают, что такие меры могли оказать на представителей бизнеса очень негативный эффект.

«Правильно, ситуация стала накаляться. Чиновники поняли, что никто не пойдёт получать этот код, ведь можно и верандой обойтись. У нас кафе недалеко, все на веранде, внутри ни одного человека, хотя жара невыносимая. Или какой-нибудь друг мэра, имеющий рестораны и потерявший в выручке, сильно взмолился и попросил отменить ограничения», — предполагает Татьяна Ж.

Как получить QR-код. mos.ru

Некоторые комментаторы предполагают, что мэр Москвы прислушался к требованиям представителей бизнеса, которым было совершенно не с руки следовать предписаниям властей столицы.

«Походу, мэра Москвы послал бизнес. Ну и правильно сделали! Ещё есть вариант, что Путину донесли, что происходит с бизнесом. Мол, если не отменить инициативы московских властей, то придётся весь бизнес закрывать или платить им компенсации», — пишет Нектар М.

Часть людей считает, что властям пора отказываться и от других мер по принудительной вакцинации, которые были введены в стране ранее.

«Ну, это однозначно не из-за принуждения и штрафов на рабочих местах, ведь так? К парикмахеру зашла, парикмахер собирается увольняться, потому что штраф в 30 тысяч рублей — не такая уж приятная перспектива. Отменяйте свои инициативы до конца! Они не нужны людям!» — отмечает Василиса Т.

Ряд пользователей указывает на то, что власти допустили большую ошибку, вынуждая людей вакцинироваться. Граждане убеждены, что налицо вредительство, и, возможно, осознанное.

Московский общепит mos.ru

«То же самое, что и с «Алыми парусами». Сначала согнали всю молодежь в кучу, а теперь их к вакцинированию готовят. Что это? Халатность или злой умысел?!» — задаётся вопросом Marina B.

Нашлись и те, кто убеждён, что российские власти упускают ситуацию с пандемией коронавируса из-под своего контроля.

«Это красноречиво показывает то, что российское правительство и глава государства понятия не имеют, что делать в сложившихся условиях пандемии. Их действия хаотичны и не продуманы. Но нами же не могут управлять дилетанты!» — возмущается Ярослав Р.

Напомним, 16 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своём видеообращении, что с 19 июля 2021 года в городе отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. По его словам, эта мера выполнила свою задачу — эпидемиологическая ситуация улучшилась, а темпы вакцинации возросли.