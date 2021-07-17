Соцсети: «Отменяйте всё до конца!» — в Москве отменят QR-коды в общепите
Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что с 19 июля 2021 года в городе отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 16 июля в социальной сети «ВКонтакте».
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"И не забудьте привиться, иначе привитый человек может заболеть от вируса, от которого он привит, потому что вы не привиты!» — издевается Наталья З.
Многие пользователи пришли к выводу, что московские власти приняли правильное решение, отменив обязательные QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Граждане предполагают, что такие меры могли оказать на представителей бизнеса очень негативный эффект.
«Правильно, ситуация стала накаляться. Чиновники поняли, что никто не пойдёт получать этот код, ведь можно и верандой обойтись. У нас кафе недалеко, все на веранде, внутри ни одного человека, хотя жара невыносимая. Или какой-нибудь друг мэра, имеющий рестораны и потерявший в выручке, сильно взмолился и попросил отменить ограничения», — предполагает Татьяна Ж.
Некоторые комментаторы предполагают, что мэр Москвы прислушался к требованиям представителей бизнеса, которым было совершенно не с руки следовать предписаниям властей столицы.
«Походу, мэра Москвы послал бизнес. Ну и правильно сделали! Ещё есть вариант, что Путину донесли, что происходит с бизнесом. Мол, если не отменить инициативы московских властей, то придётся весь бизнес закрывать или платить им компенсации», — пишет Нектар М.
Часть людей считает, что властям пора отказываться и от других мер по принудительной вакцинации, которые были введены в стране ранее.
«Ну, это однозначно не из-за принуждения и штрафов на рабочих местах, ведь так? К парикмахеру зашла, парикмахер собирается увольняться, потому что штраф в 30 тысяч рублей — не такая уж приятная перспектива. Отменяйте свои инициативы до конца! Они не нужны людям!» — отмечает Василиса Т.
Ряд пользователей указывает на то, что власти допустили большую ошибку, вынуждая людей вакцинироваться. Граждане убеждены, что налицо вредительство, и, возможно, осознанное.
«То же самое, что и с «Алыми парусами». Сначала согнали всю молодежь в кучу, а теперь их к вакцинированию готовят. Что это? Халатность или злой умысел?!» — задаётся вопросом Marina B.
Нашлись и те, кто убеждён, что российские власти упускают ситуацию с пандемией коронавируса из-под своего контроля.
«Это красноречиво показывает то, что российское правительство и глава государства понятия не имеют, что делать в сложившихся условиях пандемии. Их действия хаотичны и не продуманы. Но нами же не могут управлять дилетанты!» — возмущается Ярослав Р.
Напомним, 16 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своём видеообращении, что с 19 июля 2021 года в городе отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. По его словам, эта мера выполнила свою задачу — эпидемиологическая ситуация улучшилась, а темпы вакцинации возросли.