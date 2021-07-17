«Независимости-то нет!» — соцсети обсудили останов производства на АвтоВАЗе
Информация о том, что завод на сутки приостановит производство машин семейства Lada Granta и Niva из-за недопоставок электронных компонентов Bosch, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 16 июля в социальной сети «ВКонтакте».
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"Когда-то, может быть, они додумаются, что лучше наладить свой выпуск комплектующих. А пока придётся ожидать новых поставок», — отмечает Артём П.
Многие пользователи пришли к выводу, что ничего удивительно в произошедшем нет, потому что дефицит полупроводников наблюдается по всему земному шару и был вызван последствиями пандемии коронавируса.
«По всему миру дефицит полупроводников. Из-за этого даже железо на компьютеры стоить дороже стало. Вопрос в том, почему в России нет заводов по производству полупроводников?» — задаётся вопросом Александр К.
Некоторые комментаторы отмечают, что данное положение России, в которой почти нет производства полупроводников, объясняется стремлением компаний к снижению цен на свою продукцию.
«Хотите отечественные комплектующие? Ну, готовьте гроши, наверное, за ваш счёт поставим завод со всей инфраструктурой, наладим логистику, обучим профессионалов, закупим оборудование. А потом всё это вложим в стоимость этой самой несчастной гранты. И вместе посмотрим, насколько она подорожает», — указывает Сергей К.
Часть людей считает, что в России процветает только военная промышленность. Но, помимо успехов в оборонке, должны быть и позитивные результаты на производстве в гражданском секторе.
«Нет ничего в России более постоянного, чем выпуск «Лад» и повышение на них цен. В остальном мире за счёт внедрения новейших технологий, наращивания и совершенствования производств, хоть какой-то конкуренции цена изделий действительно падает относительно общемировой валюты. И только у нас, кроме военной промышленности, продолжается навешивание молдингов и прочих украшалок на неконкурентоспособную технику. К тому же делается это так, чтобы нам оставалось всё меньше возможностей приобретать зарубежные автомобили. По сути, более дешёвые и более надёжные в эксплуатации», — считает Сергей Р.
Ряд пользователей указывает на то, что России уже попросту невозможно догнать ведущие страны в области производства полупроводников.
«У нас попросту отсутствует инжиниринг по созданию высокотехнологичных производств. Время было упущено. А сейчас: ни спецов, ни опыта и к тому же санкции, которые контролируют допуск к высоким технологиям», — поделился своим мнением Александр А.
Нашлись и те, кто напомнил, что в России практически все производства так или иначе завязаны на иностранных поставках и ни о какой полноценной самостоятельности говорить не приходится.
«А что у нас не зависит от других стран? Все отрасли зависят, даже добывающая. Никакой независимостью в России не пахнет. В случае войны тыл окажется обескровленным», — предрекает Donkey I.
Напомним, 16 июля пресс-служба компании АвтоВАЗ опубликовала информацию о том, что завод на сутки приостановит производство машин семейства Lada Granta и Niva из-за недопоставок электронных компонентов Bosch.