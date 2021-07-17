Информация о том, что завод на сутки приостановит производство машин семейства Lada Granta и Niva из-за недопоставок электронных компонентов Bosch, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 16 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

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"Когда-то, может быть, они додумаются, что лучше наладить свой выпуск комплектующих. А пока придётся ожидать новых поставок», — отмечает Артём П.

Многие пользователи пришли к выводу, что ничего удивительно в произошедшем нет, потому что дефицит полупроводников наблюдается по всему земному шару и был вызван последствиями пандемии коронавируса.

«По всему миру дефицит полупроводников. Из-за этого даже железо на компьютеры стоить дороже стало. Вопрос в том, почему в России нет заводов по производству полупроводников?» — задаётся вопросом Александр К.

Некоторые комментаторы отмечают, что данное положение России, в которой почти нет производства полупроводников, объясняется стремлением компаний к снижению цен на свою продукцию.

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Лада

«Хотите отечественные комплектующие? Ну, готовьте гроши, наверное, за ваш счёт поставим завод со всей инфраструктурой, наладим логистику, обучим профессионалов, закупим оборудование. А потом всё это вложим в стоимость этой самой несчастной гранты. И вместе посмотрим, насколько она подорожает», — указывает Сергей К.

Часть людей считает, что в России процветает только военная промышленность. Но, помимо успехов в оборонке, должны быть и позитивные результаты на производстве в гражданском секторе.

«Нет ничего в России более постоянного, чем выпуск «Лад» и повышение на них цен. В остальном мире за счёт внедрения новейших технологий, наращивания и совершенствования производств, хоть какой-то конкуренции цена изделий действительно падает относительно общемировой валюты. И только у нас, кроме военной промышленности, продолжается навешивание молдингов и прочих украшалок на неконкурентоспособную технику. К тому же делается это так, чтобы нам оставалось всё меньше возможностей приобретать зарубежные автомобили. По сути, более дешёвые и более надёжные в эксплуатации», — считает Сергей Р.

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Ряд пользователей указывает на то, что России уже попросту невозможно догнать ведущие страны в области производства полупроводников.

«У нас попросту отсутствует инжиниринг по созданию высокотехнологичных производств. Время было упущено. А сейчас: ни спецов, ни опыта и к тому же санкции, которые контролируют допуск к высоким технологиям», — поделился своим мнением Александр А.

Нашлись и те, кто напомнил, что в России практически все производства так или иначе завязаны на иностранных поставках и ни о какой полноценной самостоятельности говорить не приходится.

«А что у нас не зависит от других стран? Все отрасли зависят, даже добывающая. Никакой независимостью в России не пахнет. В случае войны тыл окажется обескровленным», — предрекает Donkey I.

Напомним, 16 июля пресс-служба компании АвтоВАЗ опубликовала информацию о том, что завод на сутки приостановит производство машин семейства Lada Granta и Niva из-за недопоставок электронных компонентов Bosch.