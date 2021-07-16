На фоне того как высококонтагиозный «Дельта"-штамм коронавируса способствует новым вспышкам заражений в США, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Штатов Рошель Валенски предупредила, что «грядет пандемия невакцинированных».

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Несмотря на то что количество новых случаев заражения, госпитализаций и смертей снизилось по сравнению с пиком прошлой зимы, Валенски призвала людей пройти полную вакцинацию, умоляя сделать это ради своей семьи и общества.

Число новых случаев заражения COVID-19, вероятно, возрастет в ближайшие недели, и эти случаи, скорее всего, будут сосредоточены в районах с низким уровнем вакцинации, заявили официальные лица на брифинге в Белом доме, посвященном пандемии.

Доктор Валенски добавил, что «мы наблюдаем вспышки случаев заражений в частях страны с низким уровнем охвата вакцинацией, потому что невакцинированные люди подвергаются риску, а общины, которые полностью вакцинированы, в целом чувствуют себя хорошо».

(сс) Elvert Barnes Люди в масках в Балтиморе, США

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей новостью The New York Times.

«Принудить к вакцинации. Это единственный способ, который сработает. Это сработало с корью, когда детей не пускали в школу, если у них не было доказательств прививок. Тут должно быть то же самое», — считает @quarantinee2020.

«Экономика скоро рухнет, причем в эпических масштабах. Нашим кукловодам нужно что-то, чтобы отвести вину и мысли от большого бизнеса, банков, нефти, здравоохранения и т. д. — настоящих виновников всего. Доктор права в этом вопросе», — пишет @BernieBirdDog.

«Запад не хочет утверждать ВСЕ вакцины. Поэтому я не собираюсь принимать только 2 из предложенных! Дайте мне выбор! Есть 15 вакцин, а протухший капитализм принуждает к двум? Это из книги Сталина?» — злится @jason_polanski.

«Это их постоянное повторение — «невакцинированные люди находятся в опасности» напоминает мне марсиан из «Марс атакует», которые кричат «мы пришли с миром, мы пришли с миром» и стреляют во все, что движется», — вспоминает @CellRrabbit904.

«Я думаю, что каждый должен носить маску… Слишком много людей лгут», — отмечает @PearlGervais1.

«Это всегда была пандемия невакцинированных. И тех, кто не носит маски», — считает @BillZwick.

«Они предполагают, что «вакцина» создает защиту, а ваша природная иммунная система — нет! Как это может быть НЕ дезинформацией?» — восклицает @LeeMilroy.

U. S. Army Вакцинация от коронавируса. США

«Вопрос 1: почему так много смертей происходит среди полностью вакцинированных? С 30 апреля в Массачусетсе 20% смертей от вируса приходится на полностью вакцинированных — см. отчет, который они опубликовали. Вопрос 2: Шум вокруг «Дельта"-штамма отвлекает внимание от недостатков вакцин?» — интересуется @NixonandIke.

«99 процентов людей, умерших в июне по всей стране, не были привиты. Задавайте свои вопросы в другом месте», — отвечает @LikesPaste.

«Любой может заразиться этим вирусом, он никогда не исчезал. СМИ так старались сделать вид, будто так и было, а теперь они просто пытаются напугать людей, чтобы они приняли вакцину. Я за вакцины, но вы слепы, если не видите, что они делают», — пишет @MediaTraffic1.

«Я знаю лишь несколько человек, заболевших «Дельта»-штаммом. Все они полностью вакцинированы», — рассказывает @JimmyIvine2.

«Поговорим о нагнетании страха… это началось как вирус, поражающий невакцинированных людей. Отсутствие даже самого элементарного такта у наших правительственных чиновников просто ужасает. Клянусь, они отказались от американского IQ десятилетия назад», — считает @MaurikuV.

«Кто поверит тому, что говорят эксперты и СМИ в наши дни… это скопление лжи и пропаганды», — уверен @EGjeez.

«ложь. СЕЙЧАС ОНИ ЕЩЕ БОЛЬШЕ НАГНЕТАЮТ СВОЮ ЛОЖЬ, ПОТОМУ ЧТО НЕ МОГУТ ОБЪЯСНИТЬ, КАК ЛЮДИ ЗДОРОВЫ И БЕЗ ВАКЦИНАЦИИ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ИХ ПРИВИТЫЕ ЛЮДИ БОЛЕЮТ», — указывает @TheJoniauxGroup.