Папа Римский Франциск сделал значительный шаг в сторону модернизации Католической церкви, когда в пятницу, 16 июля, ввел ограничения на проведение латинской мессы.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск I

Решение об отказе от латинского языка во время мессы вызвало сильное негодование консерваторов, которые давно жаловались на нового папу за то, что он «размывает традиции церкви», пишет The New York Times.

В папском документе Motu Proprio, который издается на основании собственных юридических полномочий папы, введены новые ограничения на то, где и кем может совершаться традиционная латинская месса. Франциск постановил, что епископы отныне должны получать разрешения на ее проведение.

По мнению папы, сторонники латинской мессы используют ее в качестве противостояния церковным реформам, чем вносят раскол в ряды верующих.

Напомним, что в 1965 году Католическая церковь завершила Второй Ватиканский собор, по результатам которого были приняты нововведения в церковной жизни, целью которых якобы являлась разумная реинтеграция церкви в современное общество. Именно эта реформа в дальнейшем привела к тому, что некоторые католические церкви одобрили однополые браки.

Diliff Ватикан

Вместе с тем такие реформы оттолкнули многих взрослых прихожан в США, которые нашли для себя слишком сложным одобрить тот факт, что юные американцы приходили к алтарю в какой им захочется одежде и начинали играть на гитаре современные песни. Также многие остались недовольны сильным падением уровня образования в католических школах и университетах, где от учеников перестали требовать твердого знания латыни и истории.

Сомневаться в соборе, написал Франциск в документе, где он объясняет, почему отменил латинскую мессу, — значит «сомневаться в самом Святом Духе, который направляет Церковь». Если мы будем ассоциировать с «истинной Церковью» только старые обряды, то это приведет к расколу, добавил папа.

Напомним, что в 1983 году папа Иоанн Павел II попытался восстановить отношения с традиционалистским движением, разрешив использовать старую латинскую мессу. Теперь же Франциск сказал, что это позволило традиционалистам фактически создать параллельную литургическую вселенную.

Rob Croes (ANEFO) Иоанн Павел II

Популярный традиционалистский блог Rorate Caeli, выходящий в США, написал в пятницу, 16 июля, что решение папы «шокирует и ужасает».

«Франциск ненавидит нас. Франциск Ненавидит Традицию. Франциск ненавидит все хорошее и прекрасное. ФРАНЦИСК УМРЕТ, ЛАТИНСКАЯ МАССА БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО», — добавили авторы блога.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Всем, у кого найдется минутка, чтобы просветить меня: что особенно привлекает молодых людей в латинской мессе? Я слышал, что молодым людям она нравится. Как вы думаете, почему? (Я почти не знаком с католицизмом, так что это настоящий вопрос — без сарказма)», — спрашивает @SomeRandoLady.

«Я думаю, что отчасти это менталитет, связанный с цеплянием за ценности 1950-х годов, частью которых была латинская месса», — отвечает @twgahler.

«Может быть, это потому, что они не понимают того, что слышат, как француз наслаждается английской музыкой… Непонимание делает тайну божественной. (Лично я читаю и понимаю латынь)», — также отвечает @laval_marrie.

«Большой шаг к тому, чтобы поставить литургию на сторону модернизации». Их Библия по-прежнему оправдывает и поощряет рабство, геноцид и порабощение женщин. Это лишь некоторые из ее мерзких постулатов. Между тем он продолжает игнорировать бедственное положение школ-интернатов», — имеет в виду пользователь под ником @SinalaRae недавнюю новость о том, что в Канаде были найдены останки сотен детей на территории бывших католических школ-интернатов.

«Извините, я вырос на латинской мессе, и она мне нравится больше. Не нужно уделять столько внимания, lol. Не то чтобы я ходил туда много лет, но просто говорю», — рассказывает @wildangel5.

«Это ошибка. Директива должна быть проигнорирована. Бросьте вызов. Это неправильно. Протестуйте, проводя акции по всему миру. Это способствует разобщению», — считает @maggieogs.

«Франциск хочет раскола, ему не удалось добиться этого естественным путем, поэтому он собирается начать вбивать клин в надежде оттолкнуть традиционных католиков», — подчеркивает @ketchamsteve.

«Вот что странно — те 70% из нас, которые спокойно относятся к геям и абортам, хотят вернуть латинскую мессу», — указывает @QuahogsUnited.

Роман Вершилло Католическая месса

«На пути к «модернизации???» Любая религия, которая считает, что «истина» может быть заключена в одной секте, что Христос является/был ЕДИНСТВЕННЫМ просвещенным Мастером всех времен, что контроль рождаемости все еще «аморален», (среди прочего) все еще отстает от «модернизации» примерно на 2000 лет», — пишет @ApprenticeDK.

«Возможно, это самое мудрое решение — старые ритуалы могут запутать людей, и они могут убедить христиан, что им не следует двигаться дальше в ногу с космической эрой — в будущем есть место для христианских церквей, основанных на космосе, но только если они откажутся от своей страсти ко всему античному», — уверен @Athechurchagent.

«Наверное, я не понимаю, почему лучшим вариантом не было бы оставить это на усмотрение отдельных пасторов? Пусть одни празднуют латинскую мессу, а другие нет», — предлагает @BlueScreenOfDuh.

«Мой отец вырос до II Ватиканского собора. Для него момент открытия скинии и преподнесения Евхаристии на мессе был единственной частью, которую он считал священной. Все остальное было для него «витриной». Ему очень не нравились многие изменения, которые были сделаны», — рассказывает @BobfromCT.

«Большая ошибка папы Франки! Сплоченность латинской мессы имеет мировое значение. Это то, что объединяет католиков, где бы они ни находились!» — осуждает @DCuocco.

«Такая странная формулировка. Ограничение права пасторов и прихожан совершать мессу так, как они хотят, — это современно? Что современного в том, чтобы запретить людям слушать мессу на латыни?» — не понимает @JamieDoNoSUV.

«Это очень плохо. Как прогрессивный католик я люблю латинскую мессу. Она такая красивая и мистическая, и на ней я вырос», — делится @bunontherun3.

«Они уже ввели какие-либо ограничения для священников, которые пристают к детям?» — пишет @myobnsob.

«Лол, модернизация? Современности не нужны церкви», — выражает свое мнение @DanSWright.

«Франциск окончательно вводит церковь в 19-й век», — осуждает @kpdawes.