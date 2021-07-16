Верховная рада Украины 15 июля приняла закон, запрещающий издевательства над животными. Закон принят в рамках имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира. В соответствии с законом устанавливается запрет бить, убивать, отравлять или калечить животных, дарить их как призы, награды или премии, причинять им боль или страдание, а также дрессировать животных способом, который наносит вред здоровью и их общему состоянию. Также в законопроекте прописано множество других запретов — от содержания животных в различных заведениях до использования их в рекламе и попрошайничестве.

Дарья Драй ИА REGNUM

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Наглый». Некоторые отметили, что также нужно, чтобы была предусмотрена ответственность для хозяев домашних собак. Иные задались вопросом, как быть в случае нападения бездомной собаки и как обстоит дело с приютами для бездомных животных.

«А они не хотят ужесточить ответственность людей за домашних собак? В частности, в городе президента в Кривом Роге. Очень большая проблема со стаями собак, которые на улице кидаются на людей. А то у нас в стране у животного больше прав, чем у человека», — написал Dima.

«Полностью согласен. А хозяев собак за нападение на человека не хотят они привлечь по закону? А то когда будешь отбиваться, ещё ненароком сядешь за жестокое обращение», — ответил ему читатель под псевдонимом Znovuya.

«Закон очень правильный!!! Ответственность должна быть и за издевательства над животными, и за безответственное отношение к ним. Но еще нужен закон об ответственности хозяев за своих животных, особенно за собак бойцовских пород, которых наши сограждане любят выгуливать на улицах без намордников и на длинных поводках!!!» — отметила Olha K.

«Только как быть с бродячими собаками, которые нападают на людей?» — не понимает Manoban.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Голуби

«Это хорошо, но… иронично. С гражданами обращаются, как с животными, русскоязычных граждан за людей не считают, но за грубое обращение с животными — будем наказывать…» — написал Евгений.

«Если речь идёт именно о защите животных, жёсткий закон нужен, я считаю. Хотя бы для того, чтобы люди, которые занимаются зоозащитой могли опираться на закон. Живодеров очень трудно привлечь, но можно. Года три назад у нас в Одессе посадили «красавца» после огромной петиции и вмешательства добрых людей, которые очень популярно объяснили живодеру, что плохо он поступает», — отметил Kyrortnik.

«Они бы сначала решили как-то вопрос с приютами. Убрали с улиц малых городов стаи бездомных собак, которые дичают и нападают на детей, а потом вводили ответственность за их отстрел! Вечно все через одно место…» — добавил bod140k.

«Это правильно! Ко всему нужно подходить системно. Для уменьшения популяции бездомных животных есть только один гуманный способ — стерилизация. Но на эти программы должны выделяться деньги. Они, может, и выделяются, но при этом уровне воровства… А животные ни в чем не виноваты. Они на улицах благодаря людям. Люди виноваты», — ответил Kyrortnik на реплику читателя bod140k.

ИА REGNUM

«Тут есть грань, с одной стороны, надо следить за бездомными животными в городе, особенно за голубями, которые разносят кучу всякой заразы. А с другой стороны, когда охотники вырезают всю живность в лесах, посадках, озерах. Так вот эти нормы и законы прописаны еще с СССР и почти не менялись, но исполняются отвратительно. Из-за этого у нас и браконьеры, и живодеры, и при этом стаи дворовых собак, те же голуби…» — ответила на реплику Kyrortnik Ole ZA.

«А другие проблемы в стране уже уладили? Радикалов усмирили, наверное? Дебилы…» — отреагировала julia.

«За два года первое нужное и полезное решение! Хоть животным повезло», — подытожила Alisa Fox.

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