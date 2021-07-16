Обнародованные чиновниками правила отстранения непривитых от COVID-19 работников взбудоражили социальные сети. Возмущение может вылиться в протесты — считают одни. Другие полагают, что вопросам вакцинации придают слишком уж большое значение в ущерб всему здравоохранению. Особенно много комментариев опубликовали участники сообщества «Регион-75 | Чита» («ВКонтакте»). Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные из них.

Оноре Домье. Восстание

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«Оставим людей без куска хлеба, лишь бы они подчинились», — возмущается Мария Тихонова.

«Какая забота о нашем здоровье… Они бы лучше зарплату повысили», — замечает Марина Леднёва.

«Это называется — методы защиты населения во время пандемии», — парирует Михаил.

«Сначала нас кошмарили из-за масок штрафами, теперь кошмарят из-за прививок работой, в дальнейшем — QR-коды. Скоро без разрешения пукнуть нельзя будет», — пишет Сергей Кабанов.

Сертификат о прививках

«Ощущение, что многие люди сошли с ума, как будто перестали существовать все другие болезни и т. д. А если сравнить мировую или российскую статистику по смертности от основных болезней с ковидом — можно вообще удивиться, почему это преподносят как «самый страшный» вирус.

Да, он есть, но это что-то типа гриппа (и от гриппа бывают тяжёлые случаи), а все как с ума посходили. Я сам лично ради интереса брал статистику по Забайкальскому краю, считал процент количества умерших от ковида (ещё не надо забывать, что туда другие случаи «приписывают») от количества населения края. Получались очень интересные мизерные сотые доли от одного процента (не более 0,1%).

И это — этим летом, спустя почти 1,5 года после начала «пандемии». Думаю, если сравнить это с процентом смертности от других болезней, от ДТП, от старости, от чего-то ещё — можно увидеть много интересного», — делится наблюдением Антон Пушменцев.

«На каком основании отстранять от работы? Это полное нарушение прав человека! Тогда вводите ЧС. Иначе все, кто отстранит работников от работы, могут попасть не только под суд, но и под гнев человеческий», — замечает Александр Мымрин.

«Что, совсем отстранять собрались? Как люди жить-то должны? Сказали, что по желанию ставить прививку, а тут уже в приказном порядке! У людей уже нет ни права выбора, ни права слова. Или нас уже совсем за людей не считают… Люди уже скоро будут бунтовать…» — предполагает Екатерина Кустова.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Федеральная служба по труду и занятости РФ уточнила правила отстранения непривитых от COVID-19 сотрудников, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов».

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Вместе с тем в министерстве труда и социальной защиты населения Забайкальского края заверили: ни один работодатель не имеет права увольнять из-за отсутствия вакцины от коронавируса, но без медотвода по прививке возможно отстранение от работы.

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