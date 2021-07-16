15 июля представители коренных народов в канадском Камлупсе провели пресс-конференцию и предварительно отчитались об обнаружении 200 детских могил в индейской школе-интернате в городе. Это пятый раз, когда в Канаде обнаруживаются могилы детей без опознавательных знаков на месте старой школы-интерната. С учетом останков 215 детей аборигенов, обнаруженных на территории старой школы-интерната 28 мая этого года, число детей из числа коренных народов, похороненных на территории старой школы-интерната и близлежащих районов, достигло более 400.

Ричардс Уильям Трост. Кладбище. 1861

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo выразили свое возмущение столь ужасающими фактами, которые так часто всплывают в Канаде, которая тем не менее имеет наглость обвинять Китай в геноциде уйгурского населения Синьцзяна. Они оставили множество сообщений под соответствующей публикацией на страничке паблика «Сеть наблюдателей».

«Спросят, что такое геноцид? А я отвечу — это. И они еще имеют наглость поговорить о китайской проблеме Синьцзяна», — заявил Хоу Нин.

«Так называемый госпиталь «Гармония», построенный в то время Соединенными Штатами, также был секретной лабораторией геноцида», — отметил «Мистер ходящие мертвецы».

Школа-интернат в Канаде

«Почему они настаивают на том, что Китай совершает геноцид в Синьцзяне? Да потому что они сами действительно его осуществили!» — добавил Бькенен Барнс.

«А вы когда-нибудь замечали, что все виды вещей, в которых Запад клеветнически обвиняет наш Китай, являются их собственными реальными действиями и грехами?» — спросил другой пользователь.

«Это возмутительно. Призовите инспекционную группу ООН провести тщательное расследование преступлений против человечности в стране каннабиса!» — воскликнул «Сосна на горе Чжуннаньшань».

«И снова все эти правозащитные организации в Канаде и на Западе в целом притворятся мертвыми??? Можете не отвечать», — заявила «Норвежская спичка».

«А в чем, собственно, разница тогда между белыми людьми и террористами?» — спросил Тимо.

«Настоящая свобода такова. Вы можете курить марихуану по своему желанию, а можете закапывать детей из других семей по своему желанию. А еще вскоре могут легализовать убийство, почему нет?» — отметил «Поток».

"Если снять покров так называемой свободы, демократии и прав человека, мы увидим, что западные люди на самом деле еще не превратились в людей», — заявил Дяньхай.

«Эти белокожие сами участвуют в расовой дискриминации и геноциде, но рядятся в цивилизованные одежды. По сути, они источник терроризма и зла!» — воскликнула «Красная река счастья».

Цитата из видео на YouTube В Ванкувере активисты провели манифестацию, расставив у Музея искусств свыше 200 пар детской обуви

«Вот этот инцидент — реальный факт, а все, что говорится про Синьцзян, — лишь слухи. В любом случае Канада и банда прихвостней США — это звери», — уверен Цзай.

«Поскольку они действительно совершали геноцид сами, они думают, что так делали и в других странах. Так называемый маяк прав человека и свободы не что иное, как прикрытие, чтобы скрыть зло», — заметил «Кот Цайголи».

Китайцы сходятся во мнении в большинстве своем, что геноцид аборигенов Северной Америки является наглядным свидетельством дикости и отсталости западной цивилизации в моральном плане. По их мнению, люди Запада только и живут тем, чтобы уничтожить не похожих на них и насадить им свою культуру. Геноцид для них — это норма и инструмент. При этом они будут лицемерно обвинять других в использовании тех же методов, что используют они сами, даже если это неправда.