В Пензенской области, прославившейся после уголовного дела в отношении теперь уже бывшего губернатора Ивана Белозерцева, — новый скандал.

Pnzreg.ru Деревянный планетарий в Пензе до сноса

Единственный в России деревянный планетарий — объект культурного наследия 20-х годов был снесён под видом то ли реставрации, то ли реконструкции. ИА REGNUM выяснило детали скандальной истории.

В начале июля 2021 года в соцсетях забили тревогу. В парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского по деревянному планетарию, который входит в реестр культурного наследия, «прошлись» ковшом экскаватора.

Немного истории

Планетарий появился в 1954 году на месте обсерватории, которая работала с 1927 года. Все учреждения и организации Пензы в 20-х годах принимали участие в финансировании строительства здания. Как сообщают некоторые источники, «средства для постройки (27 709 рублей) удалось собрать без особого труда».

Шли годы, и в октябре 2010 года объект был закрыт из-за аварийного состояния. И только спустя неделю после закрытия собственник оформил на него охранное обязательство.

Шесть лет здание стояло «на лопате».

В 2016 году пензенский школьник Иван Удалов рассказал о судьбе уникального объекта в рамках «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. И только после этого вопрос реставрации объекта сдвинулся с мёртвой точки.

В мае 2017 года тогда ещё губернатор Иван Белозерцев провел выездное совещание по ситуации с планетарием. Здание обследовали и в техническом заключении постановили, что на его реконструкцию и оборудование требуется 177 млн рублей.

Белозерцев тогда заявил, что нужно «в максимально короткие сроки провести реконструкцию здания», добавляя, что строение уникальное и «обязательно нужно сохранить его внешний облик».

"Посмотрите, какие элементы интерьера сохранились, отреставрируйте их, чтобы использовать в дальнейшем при оформлении помещений», — говорил губернатор четыре года назад.

В августе 2020 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время визита в регион посетил объект. После этого общественности областные власти сообщили, что проектно-сметная документация прошла экспертизу и получила положительное заключение. Работы оценили в 350 млн рублей. Деньги были выделены по линии нацпроекта «Культура».

Penzreg.ru Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время посещения планетария

Похоже, пензенские власти по-своему поняли значение термина «реконструкция». В июле 2021 года здание было демонтировано и разобрано по бревнышку. Это вызвало возмущение общественности.

«У нас похоже все забыли, что реконструкция недопустима к объекту культурного наследия. И ещё, что реставрация не проводится с помощью экскаватора, а проводится путем тщательной переборки», «Стандартная российская «реставрация», «Да, там при обследовании, согласно отчёту, использовали только измерительную рулетку, лазерный дальномер, отвес и фотоаппарат. И процент износа определили в 70% как?», — пишут участники группы «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК)-Пенза».

Пензенские власти в комментариях СМИ заявили, что реконструкция предусматривает демонтаж ветхого здания и «проходит в соответствии с утвержденным проектом». В комментариях ТАСС врио председателя регионального комитета по охране памятников истории и культуры Александр Понякин сообщил, что контракт с подрядчиком предусматривает разбор старого здания, а «реконструкция проходит с учетом сохранения его внешнего облика и архитектурного декора», добавив, что из-за ветхого состояния «фактически не осталось его элементов, которые можно использовать в дальнейшем».

Вот так просто: признать ветхим и отправить под бульдозер. Странное представление о сохранении наследия, не находите?

Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура Пензенской области, которая обещает провести проверку соблюдения законодательства при реконструкции.

Цитата из видео «Реставрация стены пензенского планетария» пользователя ВООПИК Пенза. youtube.com Реставрация по-пензенски

О контракте и его исполнителе

Подрядчиком проекта реконструкции планетария по госзаказу является ООО НПЦ «Цера».

По данным ЕГРЮЛ, общество было учреждено в августе 2008 года, основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук. Прописана компания в Пензе, уставный капитал — 14 тыс. рублей. Владельцы — директор Игорь Карев с долей 50%, Павел Белорыбкин с долей 25% и Дмитрий Катков — 25% доли. Карев также числится соучредителем Пензенского общественного фонда поддержки науки, культуры и образования «Буртас».

По итогам 2020 года чистая прибыль «Церы» составила 12,683 млн рублей против 4,4 млн рублей годом ранее.

По открытым данным, у компании в активе — 115 контрактов и пензенский — лишь один из них. К примеру, в Северной Осетии за 14 млн рублей в мае 2020 года пензенская фирма взялась за проектирование работ, связанных с реставрацией объектов культурного наследия к празднованию 1100-летия крещения Алании. В списке — «Сторожевая башня и культовое здание средние вв.» (культовое здание — церковь XI в.), «Башня» (с христианской символикой — крестами), входящая в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс сооружений, средние века», «Церковь святого Георгия Победоносца. 1858 г.» и многое другое, что требует бережного отношения.

Среди заказчиков «Церы» также отметились органы власти Челябинский, Воронежской, Курской, Мурманской, Самарской, Тюменской, Рязанской, Брянской, Саратовской и Нижегородской областей, Марий Эл, Мордовии, Москвы, Чувашии, Карелии.

Пензенский контракт на «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Обсерватория метеорологическая (деревянная)» в рамках приспособления его к современному использованию» «Церой» был подписан по итогам тендера 15 июня 2021 года. Стоимость услуги — 128 948 270,75 рубля, срок исполнения — с 15 июня 2021 года по 1 ноября 2023 года. Финансируются работы из областного и федерального бюджетов.

Penzreg.ru Панно внутри планетария

Демонтажные работы в контракте указаны отдельной строкой. Их оценили в 5,1 млн рублей, срок завершения — c даты получения разрешения на проведение работ и до 24 июля 2021 года.

В документации уточняется, что «производство работ по объекту осуществляется с даты получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника градостроительства и архитектуры) народов Российской Федерации регионального значения по 23 сентября 2023 года». Таким образом, кто-то подписал такое разрешение, раз объект уже снесён.

До начала тендера по заказу управления культуры г. Пенза и МАУ «Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского», на территории которого находился планетарий, компанией «Архитектурная мастерская Л. М. Ходоса» была подготовлена научно-проектная документация, которая носит название — «сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Обсерватория метеорологическая (деревянная)» в рамках приспособления его к современному использованию». Контракт стоимостью порядка 8,8 млн рублей на разработку подписали в 2018 году.

В итоговой документации мастерской уточняется, что «в связи с аварийным состоянием здания, до завершения ремонтно-реставрационных работ возможен только внешний осмотр здания».

(сс) Владимир Шеляпин Планетарий. Фото 1954 года

Проектной документацией предусматривалось «проведение комплексных строительных и отделочных работ с целью повышения надежности и эффективности использования здания после реставрации без изменения его особенностей, представляющих собой историко-культурную ценность». Где в этой фразе сказано о бульдозере, который «вёл» те самые реставрационные работы, если это можно так назвать?

Претензии к подрядчику

Недовольство качеством проводимых работ подрядчика есть не только у пензенской общественности.

Если проанализировать судебные споры с участием «Церы», то можно обнаружить ряд споров с господрядчиками из других регионов. А в Рязани и вовсе предпочли отказаться от услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы объекта культурного наследия федерального значения «Промышленно усадебный комплекс Фон-Дервиза — 1890−1896 гг. (Конный завод — 1830−1836 гг.), так как при проверке качества оказанных услуг были установлены недостатки.

В суде «Цера» оспорила односторонний отказ от исполнения контракта, но лишь потому, что суд пришел к выводу, что нарушения были устранены в полном объёме и оснований расторгать контракт нет.

(сс) Andy Bondarenko Промышленно-усадебный комплекс Фон-Дервиза

Помимо этого, 19 июля 2021 года рязанский арбитраж рассмотрит иск «Церы» к госинспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области. В феврале 2021 года инспекция отказала «в согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения». Детали пока не сообщались.

Претензии были и у администрации Мокшанского района Пензенской области, которые завершились подписанием мирового соглашения в декабре 2020 года. Речь шла «об устранении недостатков работ, выполненных ответчиком в рамках муниципального контракта от 08 августа 2016 года №89, и выявленных в пределах гарантийного срока». Дело прекратили после того, как ответчик обязался устранить недочёты добровольно. Так, власти района заявили, что ими были обнаружены «множественные отслоения краски на фасаде здания, отслоение краски на колоннах входной группы (крыльца), отслоение краски с цоколя здания».