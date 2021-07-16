Информация о том, что минздравом организована проверка детской инфекционной больницы № 2 города Тулы после появления в социальных сетях видео из данного медицинского учреждения, где в одной из палат завелись насекомые, стала поводом для реакции со стороны пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 16 июля в социальной сети Facebook.

Василий Поленов. Больная. 1886

«А сама палата! Стены в трещинах, все обшарпаны, ужас! И это не говоря уже о полной антисанитарии! Позор!» — возмущается Анастасия В.

Многие пользователи оказались в шоке от увиденного. Граждане убеждены, что условия содержания в такой больнице не удовлетворяют никаким требованиям. Девочке следовало бы в таком случае лечиться дома.

«Лучше бы девочка дома лечилась, чем в такой больнице. В таких условиях ещё что-нибудь подхватит, помимо ангины. Кстати, а как Санэпидемнадзор такое пропустил? В медицинском-то учреждении!» — написала Olga P.

Некоторые комментаторы отмечают, что проблема возникла по вине медицинского персонала и руководства больницы, которым, судя по всему, было всё равно на то, в какие условия они помещают маленькую девочку.

«Дело не в упадке медицины! Элементарная человеческая безответственность и безразличие людей, которые составляют медперсонал этой больницы! Хочется спросить их: «Вы своего ребёнка положили бы в такую палату?» Вряд ли! Не своё — не жалко?» — задаётся вопросом Elena K.

Цитата из видео очевидца Муравьи в палате детской инфекционной больницы № 2 города Тулы

Часть людей считает, что сотрудники больницы не должны избежать наказания за то, до какого состояния они довели медицинское учреждение.

«А как вот сами сотрудники, врачи детские, и назвать их так язык не поворачивается, на это реагировали? Сама проработала в стационаре для детей, не врач. Но разве такое можно допустить? Уволить нафиг всех, в первую очередь лечащего врача, медсестру и главного врача и никогда не допускать их в профессию!» — указывает Светлана Д.

Ряд пользователей указывает на то, что родители девочки могли самостоятельно избавиться от насекомых.

«И что? Вы, родители, позаботиться не можете о том, чтобы самостоятельно убрать муравьёв? Небось, было бы такое дома, быстро бы управились! Главное, что меня волнует, так это лечение хорошее?» — пишет Люся О.

Цитата из видео очевидца Обшарпанная палата детской инфекционной больницы № 2 города Тулы

Нашлись и те, кто напомнил, что муравьи не представляют для людей угрозы, значит, ничего страшного не произошло и жизнь ребёнка не находилась в опасности.

«Каких-то явных угроз жизни и здоровью от присутствия муравьев в помещении не нахожу, лучшая альтернатива тараканам. Эти насекомые — продвинутые в плане социальной организации и без причины в помещение не полезут. В кадре, вероятнее всего, чёрный садовый муравей. Они безобидны, и из них можно добывать муравьиный спирт, который эффективен против комаров», — отмечает Zakiya B.

Напомним, 16 июля пресс-служба министерства здравоохранения Тульской области сообщила журналистам, что организована проверка детской инфекционной больницы № 2 города Тулы после появления в социальных сетях видео из данного медицинского учреждения, где в одной из палат завелись насекомые.