Уличные протесты на севере Парижа, в ходе которых французские правоохранители применили слезоточивый газ в отношении участников акции против введения санитарных пропусков в ресторанах и поездах, стали поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 15 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

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«Тут недавно Песков Францию в пример ставил. А ранее по поводу протестов в Париже президент России заявил: «Вы что, хотите как в Париже?». Что-то мне подсказывает, что российские власти обращаются к зарубежному опыту только тогда, когда надо навешать людям лапши на уши, не более», — пишет Ян Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что российские власти наступили на очередные грабли, ставя в пример в вопросе вакцинации такие страны, как Франция, в которой очень много недовольных ситуацией граждан.

«Вот вам пример! А то «прививать как во Франции» в Кремле захотели. Захотели — получите!» — указывает Наталья Б.

Некоторые комментаторы поддержали французские протесты, отметив при этом, что гражданам России стоит поучиться у иностранцев их желанию отстаивать свои права.

«Во всём мире люди активно показывают свою позицию и недовольство, отстаивают свои права на свободную жизнь. Только в России, в частности в Москве, люди — как овечки. Им сказали — они сделали и даже вопросов не задают. Видимо, так спокойней», — поделился своим мнением Xugatti Z.

(сс) Elvert Barnes Демонстрация против вакцинации в США

Часть людей не одобрили такую реакцию французского общества. Граждане убеждены, что в данном вопросе следует вести себя более цивилизованно и не прибегать к открытому насилию и разрушению.

«Вот поражаюсь, честно. Франция — такая давняя и развитая демократия, но у людей способов повлиять на власть нет вообще, кроме как выйти на улицы и всё громить. А где парламент, представляющий интересы граждан, суды, институты гражданского общества?» — задаётся вопросом Даша Б.

Ряд пользователей указывают на то, что возмущённые граждане во Франции могут сильно поменять своё мнение после того, как часть из них лишат финансовой поддержки со стороны государства.

«Фигня всё это. Завтра объявят, что отменяют пособия по безработице тем, кто решил не вакцинироваться, и все эти протестующие тут же побегут за уколом», — предполагает Ольга Л.

Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons Центр вакцинации во Франции

Отдельные комментаторы убеждены, что уличные протесты для французов являются обыденностью, поэтому неудивительно, что и в этот раз недовольные граждане решили выйти из дома, чтобы заявить о своей позиции.

«Любят они по улицам ходить. По любому поводу. Традиция у них такая — революции устраивать. Вольному воля!» — считает Алла Н.

Напомним, 14 июля французские правоохранители на севере Парижа применили слезоточивый газ в отношении участников акции против введения санитарных пропусков в ресторанах и поездах.