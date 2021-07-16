Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на тему допуска зарубежных вакцин от COVID-19 в страну, о том, что этот вопрос пока не обсуждается, потому что в Российской Федерации уже есть четыре свои прививки, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 15 июля в социальной сети Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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«Почему российские чиновники и депутаты ездят на «мерседесах»? У нас же отечественная «Лада» есть!» — пишет Елена Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что раз российские власти предоставили своему населению возможность привиться четырьмя вакцинами, то пусть граждане получат возможность самостоятельно выбирать из них.

«Тогда дайте право выбора из российских вакцин, а не «Спутник V» сплошной всем подряд колите. «КовиВак», как подачку, получают те, кто готов пять часов в очереди отстоять. «ЭпиВакКороной» так и вовсе прививают лишь избранных», — отмечает Татьяна С.

Некоторые комментаторы отмечают, что власти Российской Федерации безуспешно уже долгое время пытаются добиться признания отечественных вакцин на Западе, но теперь они сами решили поучаствовать в этом порочном кругу.

«Странно. Сами плачутся, что «Спутник V» не регистрируют в Европе, а потом к себе не дают завозить иностранные вакцины. Должен быть хотя бы какой-то выбор у людей!» — считает Ильхом М.

Zdrav.nso.ru Вакцина «КовиВак»

Часть людей считает, что тут замешан денежный вопрос, ведь приход конкурентов на российский рынок изымет у отечественных производителей вакцин кусок их прибыли.

«Как это?! Они же ещё за 60% населения денежки государственные из бюджета в карман не положили! Зарубежные вакцины — это же конкуренты!» — указывает Елена П.

Ряд пользователей указывает на то, что российские вакцины более безопасны, нежели зарубежные аналоги, которые постоянно оказываются в центре скандала из-за какой-нибудь очередной смерти после прививки.

«А смысл от них? Они будут стоить под 1−2 тысячи, а побочек от них — выше крыши. Плюс, непонятно, в каком они состоянии к нам приедут. Так что лучше не рисковать и прививаться нашими», — написал Павел В.

(сс) Navy Medicine Вакцина компании Moderna

Отдельные комментаторы напоминают о том, что власти России всего лишь хотят, чтобы российские вакцины были признаны во всём мире. Чтобы граждане РФ могли свободно перемещаться по миру, не испытывая проблем с документами по коронавирусу.

«Вопрос не о допуске иностранных вакцин на наш рынок, а о взаимозачёте между странами. Они прививали своими вакцинами, и, чтобы им приехать в Россию, мы как бы признаём таких людей привитыми, но это должно отражаться в телефоне через QR-коды или ещё что-то, а не с бумагой ездить. И наши вакцинированные граждане, выезжающие за пределы страны, тоже должны считаться вакцинированными, но нашей вакциной, которой мы вакцинируем. И всё. Равно, как те страны, которые выбрали нашу вакцину», — поделилась своим мнением Olga P.

Напомним, 15 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему допуска зарубежных вакцин от COVID-19 в страну, заявил, что этот вопрос пока не обсуждается, потому что в Российской Федерации уже есть четыре свои вакцины.