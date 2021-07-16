Заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Вооружённые силы России лучше других стран оснащены современной техникой, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 15 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

"Безусловный факт. И благодарить за это нужно в первую очередь самого Сергея Кужугетовича! Именно под его руководством российская армия вернула себе былое величие!» — отмечает Артём Л.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением российского министра обороны. По их видению, это его заслуга, что после буквального развала армия России сумела восстановиться и модернизироваться.

«За российскую армию можно смело гордиться. Это не 90-е, когда ни вооружения, ни снаряжения, да и солдаты полуголодные. Предатели либералы развалили армию в 90-е. Конечно, не без помощи Запада, но мы вернули своё по праву!» — поделился своим мнением Геннадий Г.

Некоторые комментаторы отмечают — модернизация не означает, что технику, которой снабжают армию, можно называть новой. Это лишь старые образцы, которые были доведены до ума.

«Принципиально нового практически ничего нет, однако благодаря развитию микроэлектроники в мире удалось серьёзно модернизировать советские образцы. Заменив тяжёлое, габаритное, устаревшее оборудование, получили увеличение скорости, дальности, точности. Тем не менее мы ещё серьёзно отстаём от НАТО. Американские самолёты дальше видят, а следовательно, имеют преимущество. Так же и в других видах вооружений. Ну, а про количество новой техники в войсках и говорить не стоит. Красиво звучит, что по статистике у нас 75−80% нового, однако чего нового? Обмундирование, средства связи, палатки и прочее», — указывает Булат Ж.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министр обороны Сергей Шойгу во время репетиции парада Победы

Часть людей считают, что российская армия, может быть и современная, но только лишь одна из, а не самая. В пример граждане ставят вооружённые силы США, на которые правительство Америки тратит невероятные деньги.

«Наша армия примерно на уровне Китая или Индии, но до американской нам как до небес. Увы», — считает Максим Ю.

Ряд пользователей указывают на то, что, несмотря на бесспорные успехи в российской армии, тем не менее ситуация в экономике России не позволяет сказать о том, что у военных имеется за спиной надёжный тыл.

«А толк-то от этого какой? В мире есть армии слабее других, но почему-то там люди живут лучше и зарплаты намного выше. Как же так?» — задаётся вопросом Артём М.

Нашлись и те, кто напомнил, что армия нужна не ради самой себя, а чтобы отстаивать всё то дорогое, что имеется у российского народа.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРК С-400

«Армия действительно стала намного сильней, но уровень жизни большинства граждан России как был на уровне бедноты, так там и остаётся. Сильная армия нужна, чтобы отстаивать свои интересы и своё благополучие!» — напоминает Ivan I.

Напомним, 14 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на встрече с коллективом компании «Роствертол», что Вооружённые силы России лучше других стран оснащены современной техникой.