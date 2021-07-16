* запрещённая в России организация

Информация о том, что представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что перемирие в Афганистане наступит в том случае, если будут освобождены семь тысяч заключенных, а данную организацию исключат из черного списка ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

«Террористы начали права качать? Какие с ними могут быть разговоры?» — задаётся вопросом Александр З.

Многие пользователи были встревожены подобным заявлениями представителей незаконных афганских бандформирований. Граждане считают, что правительству Афганистана следует серьёзно задуматься об иностранной военной помощи.

«Надеюсь, что официальное правительство Афганистана осознает, что без российской помощи народ страны будет практически вырезан и им всё равно придётся позвать Россию на помощь, отдав уже на этот раз свой суверенитет», — считает Наталия Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия не пойдёт на сделку с террористами, иначе сговорчивость наших властей боевики сочтут за слабость и будут выдвигать свои требования дальше.

«Россия не ведёт переговоров с террористами, она их уничтожает, подчеркнул В. Путин, отметив, что главный принцип международного сообщества — это безусловный отказ от какого либо диалога с террористами, так как эти контакты только поощряют их к совершению новых, еще более тяжких преступлений», — напомнил Владимир С.

(сс) Todd Huffman Афганистан

Часть людей считают, что афганские террористы набирают силу и вскоре сумеют создать для всех окружающих серьёзные проблемы. Граждане убеждены, что российскому руководству не следовало приглашать боевиков в Россию на переговоры.

«Они сами освободят своих соратников силой. Да и признают их уже совсем скоро. Сама Россия их уже в Москву на переговоры позвала, хотя ещё недавно их считали террористами. Двойные стандарты», — отмечает Азамат Р.

Ряд пользователей указывают на то, что не надо бояться подобных воинственных заявлений афганских террористов. Нужно показать, что никто не прогнётся под их волю.

«Хочется спросить: «А то что?». Как можно вычеркнуть из террористов организацию, которая выдвигает террористические ультиматумы? Прекратите огонь, разоружитесь и тогда с вами поговорят. А они хотят оставаться зубастыми, говоря: «Сдавайтесь, или мы вас уничтожим», — указывает Cate R.

Нашлись и те, кто отметил, что, если пойти на поводу боевиков, станет только хуже. Необходимо нанести им сокрушительный удар, считают граждане.

(сс) Joe Burger Кабул

«Потом эти «освобождённые» наделают шума. Ни в коем случае нельзя договариваться с террористами. Долбить их нужно до конца, без всяких уступок и поблажек», — поделился своим мнением Константин Б.

Напомним, 15 июля телеканал 1TV News сообщил со ссылкой на участника переговоров от властей Афганистана Надера Надери, что представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что перемирие наступит в том случае, если будут освобождены семь тысяч заключенных, а данную организацию исключат из черного списка ООН.