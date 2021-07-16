В 2021 году в столице для купания было одобрено всего лишь девять общественных пляжей. Кроме естественных водоёмов, в последние годы становятся всё более популярными бассейны под открытым небом, правда, за такой отдых придётся заплатить. Кому доступен такой формат отдыха, разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Пляжная зона у Северного речного вокзала

В начале лета рядом с Северным речным вокзалом открылась новая современная пляжная зона. Комплекс включает в себя несколько бассейнов с подогревом, зону с лежаками и шезлонгами, душевые кабины, раздевалки, фитобар и летнюю кухню.

На открытии пляжной зоны присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин, который сравнил территорию у Северного речного вокзала с такими местами отдыха, как ВДНХ, парк «Зарядье» и «Лужники».

"Мы реконструировали всю эту достаточно большую территорию, восстановили теннисный корт, создали инфраструктуру. И рядом еще создали одну из самых больших пляжных зон Москвы с подогреваемыми бассейнами,» — заявил Собянин.

Однако создание набережной зоны еще не завершено, из-за чего желающие посетить новый пляж сталкиваются с отсутствием парковочных мест, принадлежащих самому пляжу. Чтобы попасть на территорию пляжа, придётся отстоять огромную очередь в несколько часов, конечно же, никакая социальная дистанция не соблюдается.

Василий Иванов ИА REGNUM Прайс на пляж «Речного»

Ценовую политику комплекса также нельзя назвать демократичной. На входе гости обязаны сдать все имеющиеся при себе напитки и еду, при этом цены, предлагаемые фудкортом пляжной зоны, чрезмерно завышены. Так, бутылка воды 0,3 л обойдётся в 350 рублей.

Василий Иванов ИА REGNUM Пляжная зона у Северного речного вокзала

Посещение территории разделили на сеансы: с 9:00 до 14:00 и с 14:00 до 21:00. Также на пляже действует тариф без ограничения по времени. В выходной день лежак на один сеанс обойдётся в 1500 рублей, без ограничений по времени — в 2000 рублей, аренда кровати выйдет от 14 000 рублей. Забронировать заранее шезлонг не получится, только в порядке живой очереди. Желающим арендовать лежак лучше прийти за пару часов до открытия, кто не успел занять шезлонг, вынуждены разместиться на траве, причём также за деньги. Кроме того, посетители пляжа жалуются на плохой сервис и хамство персонала.

Василий Иванов ИА REGNUM Пляжная зона у Северного речного вокзала

Новая пляжная зона у Речного вокзала уже успела собрать сотни негативных отзывов в социальных сетях. Люди жалуются не только на заоблачные цены, но и на плохой сервис и хамство персонала. Но пока жара в Москве продолжается и есть спрос, зачем что-то менять?