На белорусском рынке газировка Coca-Cola представлена продукцией унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия». Оно начало производство в 1994 году, и в том же году Александр Лукашенко впервые был избран президентом Белоруссии.

ИА REGNUM

«Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» входит в группу компаний Coca-Cola HBC. Она производит напитки для более полумиллиарда человек в почти трёх десятках стран мира. Родиной легендарного напитка является США.

«Задумайся», — призывают потребителя через своё мобильное приложение белорусские националисты-«змагары». Пытаясь дискредитировать белорусскую газировку американского бренда, они сообщают о Coca-Cola следующее: «Данный производитель или его конечный собственник финансирует пропаганду через рекламу в госсми, несмотря на призывы гражданского общества прекратить сотрудничество с госсмедиа».

Под «гражданским обществом» белорусские националисты подразумевают только себя. Они не замечают социальную ответственность белорусской компании, известной не только коммерческим успехом, созданием высокооплачиваемых рабочих мест, но и благотворительностью.

Парадоксальным образом белорусские русофобствующие националисты выступают против бренда из США, куда уходит часть прибыли. Из этой прибыли уплачиваются налоги, которые официальный Вашингтон направляет на поддержку тех же «змагаров». Белорусская часть налогов тоже тратится на мероприятия, признанные идеологически кошерными в рамках проводимых системными националистами мероприятий по «белорусизации».

ИА REGNUM

Читайте подробности в сюжете: Нациестроительство в Белоруссии

В том же мобильном приложении белорусские «змагары» рекомендуют прямого конкурента Coca-Cola — напиток «Бела-Кола» от ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков». Госпредприятие ведёт свою историю с 1966 года. В 1985 году оно начало сотрудничество с американской компанией Pepsi, а в 1995 году переметнулось на сторону её прямого конкурента, создав совместное предприятие с компанией «Кока-Кола Аматил Белоруссия». Впрочем, производство напитков с участием владельцев бренда Coca Cola было недолгим (до 1998 года).

По распоряжению Александра Лукашенко в Белоруссии были начаты производства «импортозамещающих» аналогов всемирно известных брендов. Из множества пафосно анонсированных проектов коммерчески успешными оказались единицы. Среди них — газированный напиток «Бела-Кола» от ЗАО «МЗБН».

Местечковые националисты-«змагары» рекомендуют именно «Бела-Колу». При считывании штрих-кода их мобильное приложение выдаёт: «Бери смело».

«Можно брать, если это не табак или алкоголь», — говорится в пояснении мобильного приложения «змагаров» применительно к продукции ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков».

Помимо важной оговорки относительно продукции, которая на МЗБН никогда не выпускалась, особого заслуживает внимания идеологическая близорукость подвизавшихся на ниве продовольственной дискриминации. Если бы они выдавили из себя хотя бы каплю внимания к своей аудитории, то без особых усилий бы открыли сайт минских «безалкоголиков».

На сайте в разделе «Общественные организации, действующие на ЗАО «МЗБН» — адский ад для сознательных «змагаров»: первичная профсоюзная организация «Белорусского профессионального союза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства»; первичная организация РОО «Белая Русь»; первичная организация ОО «БРСМ»; первичная организация ОО «Белорусский фонд мира»; первичная организация ОО «Белорусский союз женщин»; первичная организация «Белорусское общество красного креста».

ИА REGNUM

Читайте новости сюжета:Протесты в Белоруссии

То есть, отвергая продукцию Coca Cola и рекомендуя «смело брать» аналог от МЗБН, местечковые продуктовые шовинисты стимулируют прибыль спонсора «режима Лукашенко». В отличие от многих госпредприятий отрасли, приватизированный в «лихие девяностые» завод прочно стоит на ногах и исправно пополняет республиканский и местный бюджеты.

Но и это ещё не всё: «змагары» рекомендуют напрямую поддерживать деятельность организаций, безоговорочно поддерживающих политику «кровавой диктатуры». Ведь именно так подрядившиеся бороться с Лукашенко и проводимой им политикой позиционируют БРСМ и прочие упомянутые на сайте МЗБН формально общественные структуры.

Госдеп США и Еврокомиссия в сложившейся ситуации просто обязаны пояснить, как так получается: одной рукой они вводят санкции против «режима Лукашенко», включая персональные санкции в отношении «кошельков Лукашенко» и аффилированных с ними бизнесов. Другой рукой они же поддерживают деятельность «змагарских» инициатив, действующих против интересов западного бизнеса, в интересах «последнего диктатора Европы» и белорусского бюджета. Из этого бюджета финансируется целая бюрократическая армия чиновников-«идеологов» и, конечно же, КГБ и такие небезызвестные номинальным борцам с «режимом Лукашенко» структуры МВД, как ОМОН и ГУБОПиК.

Читайте аналитику сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии — ИА REGNUM