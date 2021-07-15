В боснийском городе Сребреница 11 июля была отмечена очередная годовщина трагических событий гражданской войны 1992−1995 гг., которую бошняки и их западные союзники называют «геноцидом». В этой трагедии обвиняются силы армии боснийских сербов, в том числе ее главнокомандующий Ратко Младич. На очередной годовщине в Сребренице присутствовали представители ЕС, США, Турции, представители черногорского и хорватского руководства. Новый момент — памятному мероприятию предшествовало принятие резолюции, осуждающей отрицание «геноцида мусульман» в Сребренице в парламентах Черногории и сепаратистского Косово.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Сербские и российские эксперты рассказали ИА REGNUM, почему Запад упорно настаивает на том, чтобы события в Сребренице в июле 1995 года в конечном итоге были признаны актом геноцида.

Накануне каждой годовщины освобождения Сребреницы в 1995 году силами армии Республики Сербской начинается активная демонизация не только Республики Сербской, но и самой Сербии, отметил профессор политологии Университета в Восточном Сараево (Босния и Герцеговина) Срджан Перишич. По его словам, подобные нападки осуществляют как влиятельные государства Запада, так и правительства балканских стран, на которые огромное влияние оказывают НАТО и ЕС.

Босния и Герцеговина

«Республику Сербскую ложно обвиняют в геноциде бошняков, чтобы в конечном счете добиться ее упразднения. Не стоит забывать — Республика Сербская является самым ярым противником расширения Североатлантического альянса на Балканах, вернее, вступления БиГ в НАТО», — рассказал Перишич.

При этом эксперт отметил, что нарратив о сербском «геноциде» повторяется из года в год. Так, 8 июля 2015 года Великобритания попыталась протолкнуть в ООН соответствующую резолюцию, напомнил он.

«Тогда британскую резолюцию блокировала Россия и ее постоянный представитель в ООН Виталий Чуркин. Россия спасла сербов и Республику Сербскую от ложного британского обвинения. Сербская автономия в БиГ символически отблагодарила покойного российского дипломата, воздвигнув ему памятник в Восточном Сараево», — добавил сербский политолог.

При этом Перишич отметил, что в этом году демонизация Республики Сербской получила новую окраску. Годовщине трагических событий предшествовало принятие в парламентах балканских стран и территорий ряда документов, которые осуждают любую попытку отрицания «геноцида бошняков» в Сребренице, рассказал эксперт.

«Скорее всего, НАТО и ЕС поняли, что не смогут протолкнуть подобную резолюцию в ООН, где сербов защищает Россия, и поэтому они заставили балканских сателлитов НАТО сделать это за них. Сначала соответствующую резолюцию принял парламент Черногории. Этим черногорские власти подтвердили, что они являются вассалами альянса, которые придерживаются антисербской и антироссийской политики. Но это не всё. Брюссель, Лондон, Вашингтон и сам Североатлантический альянс считают эти резолюции важным сигналом о том, что балканские страны отдаляются от России», — заявил политолог.

Такую же резолюцию, как ту, что принял парламент Черногории, принял и парламент лжегосударства Косово, продолжил он.

«Там было проще всего организовать принятие подобного документа, так как сепаратистское образование было сформировано в результате агрессии НАТО против СР Югославии в 1999 году», — сказал Перишич, добавив, что ожидает принятия подобных резолюций в парламентах Северной Македонии и Хорватии.

По словам эксперта, принятые этих резолюций в парламентах балканских стран и территорий свидетельствует о том, что влияние НАТО в регионе усиливается. Одновременно это способ давления на Сербию и Республику Сербскую, полагает он.

«Окончательная цель Запада — провозгласить Республику Сербскую геноцидным образованием и упразднить ее, а потом «впихнуть» унитарную Боснию и Герцеговину в НАТО», — считает Перишич.

Tresnjevo Этнический состав Боснии и Герцеговины

Эксперт напомнил, что 11 июля на памятных мероприятиях в Сребренице собрались официальные представители Хорватии, Черногории, сепаратистского Косово, западные дипломаты, и все они говорили в унисон — в Сребренице был геноцид, и каждый, кто отрицает это, несет политическую и уголовную ответственность.

Срджан Перишич «Конечно, никто из западных политиков и их сателлитов на Балканах не упомянул о том, что гибель военных-бошняков в Сребренице в 1995 году нельзя назвать геноцидом. Также никто не упоминает, что эти события ни в коем случае не могут приравниваться к геноциду евреев, сербов, русских со стороны нацистов во Второй мировой войне».

По его словам, сербы также не «сидели сложа руки», и накануне очередной годовщины событий с Сребренице они получили мнение независимой экспертной комиссии, которая расследовала все события в регионе во время конфликта в Боснии 1992−1995 гг. Перишич напомнил о том, что комиссию возглавил авторитетный эксперт по вопросам холокоста Гидеон Грайф.

«Комиссия написала нейтральный отчет, который подтверждает сербский тезис о том, что в Сребренице не было геноцида мусульман. Комиссия сделала вывод, что там были расстреляны бошнякские военнопленные, но это нельзя охарактеризовать термином «геноцид». Также комиссия подтвердила, что мусульманские военные в Сребренице и ее окрестностях убили свыше 2000 сербских мирных жителей, среди которых были дети. Говорит ли кто-то с высоких трибун о сербских жертвах? Почему страны НАТО отказываются упоминать реальные преступления мусульманских сил против сербов? Ответ простой — сербов нужно провозгласить виновниками геноцида, чтобы оккупировать Республику Сербскую и в политическом, и в экономическом, и в военном смысле», — подытожил Срджан Перишич.

По мнению российского историка, научного сотрудника Института славяноведения РАН Георгия Энгельгардта, трагедию в Сребренице Запад сегодня пытается использовать в политических целях, чтобы максимально ограничить автономию Республики Сербской.

«Идеальный вариант — полная отмена Республики Сербской и построение централизованной БиГ. Поэтому эта трагическая история в настоящее время играет роль главного политического и морального рычага давления на Баня-Луку», — полагает эксперт.

Энгельгардт напомнил, что во время работы уголовного трибунала по бывшей Югославии в Гааге уже был сформирован корпус юридических актов и судебных приговоров как в отношении высшего военного и политического руководства Республики Сербской, так и в отношении ряда офицеров и рядовых исполнителей.

Pyramid Похороны погибших в Сребренице

«Этот корпус документов, что очень важно для Евросоюза, юридически закрепил ответственность сербской стороны за это преступление, и сейчас, когда конечная точка на этих документах, с точки зрения Запада, поставлена приговорами против командующего армией боснийских сербов Ратко Младича и экс-главы Республики Сербской Радована Караджича, открыты возможности для политического использования результатов этих приговоров — для выдвижения Республике Сербской ряда политических требований», — рассказал историк.

Энгельгардт отметил, что среди этих требовании, скорее всего, окажется вопрос выплаты компенсаций семьям «жертв геноцида», а это с юридической и политической точки зрения «открывает широкое пространство для переноса разного рода политических полномочий из Баня-Луки в Сараево».

Георгий Энгельгардт «Запад считает, что эта история закрыта, расследована и облечена в юридические выводы. Почему это важно для Запада? Тем самым они считают полностью закрытой возможность любого дальнейшего исследования этого преступления, в частности расследования возможной причастности к нему как властей в Сараево, так и влиятельных стран Запада, таких как США или Франция».

По его словам, существуют и обвинения в том, что «история с внезапным захватом Сребреницы в конце июня и в июле 1995 года носила не случайный, а спланированный характер».

«Всё это вызвало бы ряд неудобных вопросов и для западных стран, и для Сараево. Но та форма, в которой были сформулированы обвинительные акты Гаагского трибунала, конечно, закрывает все неудобные вопросы», — подытожил Георгий Энгельгардт.