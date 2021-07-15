Глава Офицерского корпуса службы общественного здравоохранения США (HHS) Вивек Мурти в четверг, 15 июля, дал свой первый официальный совет, призвав взять под контроль дезинформацию о вакцинации от COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Мурти назвал пропаганду «неотложной угрозой общественному здоровью» и призвав всех американцев, а также технологические компании и социальные сети, делать больше для сдерживания распространения ложных сведений о коронавирусе.

Предупреждение доктора необычно, отмечает The New York Times. Раньше главы HHS издавали только официальные «рекомендации» — короткие заявления, которые привлекают внимание американского народа к проблеме общественного здравоохранения и дают рекомендации по ее решению.

Однако новая рекомендация на 22 страницы затрагивает политический контекст и говорит о дезинформации в социальных сетях. Такой доклад свидетельствует о том, что администрация Байдена решила «засучить рукава» и вновь привлечь внимание граждан после того, как кампания вакцинации в Штатах начала угасать.

(сс) Prefeitura Campinas Вакцина Johnson & Johnson

Издание напоминает, что на данный момент в США вакцинировано менее 50% населения. В связи с этим многие ведущие эксперты в последнее время обращались к президенту с просьбой охватить людей, которым еще только предстоит сделать прививки.

В своем отчете Мурти добавил, что рекомендации распространяются на всех, в том числе на «технологические компании и компании социальных сетей, которые должны делать больше для сдерживания дезинформации».

The New York Times указывает, что не так просто в открытую объявить технологические и медийные компании «коварными», и поэтому Белый дом долгое время «танцует» вокруг вопроса о том, нужно ли регулировать Facebook, который якобы стал одним из главных источников дезинформации о здоровье. Комментируя этот вопрос, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки была немногословной.

Джен Псаки «Очевидно, что решение о регулировании или привлечении к ответственности любой платформы, безусловно, является политическим решением. Но в промежуточный период мы собираемся продолжать обличать дезинформацию и указывать, где она распространяется».

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

«Мне нравится, что наши очень серьезные, и по праву, лидеры здравоохранения пытаются бороться с дезинформацией правых с помощью публичных заявлений. Это всё равно что пытаться потушить лесной пожар огнетушителем. Это лучше, чем ничего, но в работе с культом нужна специальная тактика. Идеи?» — спрашивает @Ldolan9424.

«Давайте начнем арестовывать людей за «подстрекательство к пандемии» и за ложь об этом (о пандемии)», — иронизирует @RANagy396.

geralt Facebook

«А вы не испытывали бы ужас, если бы посвятили работе всю жизнь, а люди, окончившие среднюю школу, сказали бы, что вы ошибаетесь, потому что они хотят верить только в то, что им удобно», — отвечает @AnthScar.

«Нет, если дело вашей жизни посвящено распространению коммунизма», — пишет @Lawdog85.

«Он прав на 100%. Не верьте Fox New и CNN в этом вопросе. Поговорите с вашим собственным доктором. Оставайтесь активными и оставайтесь вечно молодыми!» — советует @schupaksports.

«Полностью согласен. Нам нужны фильтры», — поддерживает @rossnesbitt.

«Facebook и Twitter проделывают огромную работу по внедрению китайской модели цензуры в Интернете. Си должен быть в восторге», — указывает @Rian00983236.

«Большая часть дезинформации распространяется ВОЗ, «экспертами» и правительствами. Утверждая, что у них есть патент на «правду» о ковиде и вакцинах, в то время как никто, включая их самих, ничего не знает наверняка ни о том, ни о другом. И они доказывают это снова и снова», — подчеркивает @Doordenkertje1.

«Господи, конечно, давайте просто убьем свободу слова. Дезинформация всегда будет вокруг. Проводите собственные исследования и принимайте собственные решения. На каждую порцию дезинформации вы можете найти в Google медицинские отчеты с точными данными и информацией. Попробуйте», — советует @DDawn57.

Вакцинация против коронавируса в США. (сс) The White House

«Было бы полезно, если правду с самого начала рассказали Фаучи и ВОЗ», — считает @TimeLord63Now.

«Есть умные люди, которые делают свою собственную домашнюю работу и не соглашаются с вами. Это не значит, что их убеждения ошибочны. В каждой истории есть две стороны. Вы лжете об этом вирусе гриппа уже больше года, если бы всё было так плохо, как вы говорите, вы и все старые люди были бы мертвы и госпитализированы», — возмущается @X29039845.

«Как шпионаж за текстовыми сообщениями. Кучка авторитарных фриков», — указывает @WinstonMontag77.

«Они пытаются отменить 4-ю поправку под предлогом протекционизма. Используйте разум, люди», — подсказывает @TheHemingwayUSA.

«Правильно, слушайте только свое правительство, бездумные зомби», — злится @JrokzChitown.

«Всё, что не соответствует вашей линии, является дезинформацией», — подчеркивает @EricSco16801432.

«Шаг первый: будучи главой HHS, сам прекрати распространять дезинформацию…» — просит @pjoshyb.