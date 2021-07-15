Количество новых случаев заражения коронавирусом снова растет в США, что является удручающим трендом, развивающимся на фоне распространения штамма «Дельта» и угасания государственной кампании по вакцинации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

При этом общая картина на данный момент выглядит лучше прежнего: почти половина американцев полностью вакцинированы, а уровень смертности является одним из самых низких с начала пандемии.

И тем не менее количество заражений растет почти в каждом штате. Ежедневные цифры выросли по меньшей мере на 15% за последние две недели в 49 штатах.

«Дельта-штамм набирает силу»,— сказал губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон, указав на низкий уровень вакцинации и внезапный всплеск заболеваемости. В начале июня в штате ежедневно регистрировалось порядка 200 случаев, а сейчас цифра превышает тысячу.

«Это важный момент, потому что решение уже есть. Люди всегда спрашивают меня: «Как защитить себя?» Сделайте прививку», — сказала губернатор.

Governor Asa Hutchinson Аса Хатчинсон

Американские пользователи Twitter бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Это лишь вопрос времени, когда мы услышим о серьезных очагах СOVID-19 в экстремистских церквях (евангелических и других «культовых» церквях), сообществах домашнего обучения и правых политических группах. Будет ли этого достаточно, чтобы они начали делать прививки… кто знает?» — пишет @scmiwi.

«Тяжкий национальный характер, при котором многие граждане пренебрегают второй вакцинацией, благоприятствует распространению «Дельта-штамма», — считает @sugiura_ken2.

«Вакцинация не останавливает ни инфекцию, ни ее распространение», — отвечает @GabrielMDCosta2. И тут же получает еще один ответ от: @beachloverdebi: «Вроде как снижает все-таки. Шанс заразиться, будучи полностью вакцинированным, снижается в разы».

«То же самое происходит в Европе, я слышал, что цифры особенно растут во Франции и Италии», — указывает @cilla_holden.

«Даже с вакциной вы можете заразиться и распространить ковид. «Дельта» убивает меньше людей, чем предыдущий штамм», — пишет @m_06320.

«Все эти дельта-варианты бла-бла-бла — просто очередная антивентиляторная пропаганда корпоративных СМИ», — уверен @_ladder_MD.

«Твой пост на самом деле настоящая тупая тупость. Новости сообщают доктора и ученые», — отвечает @beachloverdebi.

«Вся эта дезинформация о COVID-19 убивает американцев, ее нужно немедленно прекратить, если вы не хотите вернуться к карантину», — уверен @GregSut98796044.

(сс) Staff Sgt. Juan Torres Вакцинация в США

«В США 50 млн детей до 12 лет невакцинированы, и нет четко сформулированного плана, как их защитить», — переживает @BetterAngels21.

«Вопрос: почему так много полностью «вакцинированных» людей умирают от ковида?», — интересуется @NixonandIke.

«Давайте все поаплодируем нашему идиотскому контингенту против вакцинации. Они делают все возможное для поддержания уровня смертности…» — пишет @shevvy_london.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число выявленных в США подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 34 миллиона.