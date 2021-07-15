СМИ опубликовали рекомендации министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который пояснил, что нужно делать людям при ухудшении самочувствия после вакцинации от COVID-19. В частности, министр порекомендовал гражданам вызывать на дом врача или скорую помощь. При этом он посоветовал после получения прививки от COVID-19 полчаса находиться рядом с прививочным кабинетом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мурашко по коже

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"Если у человека при вакцинации возникли серьёзные реакции, решение по дальнейшим действиям должен принимать врач. Это может быть как замена вакцины, так и медицинский отвод в случае, например, тяжелой аллергической реакции», — приводят СМИ слова Мурашко.

Эта новость вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Так, жители Самарской области продолжают возмущаться принуждению к вакцинации от этой инфекции: «Бедные люди, жалко видеть, как по принуждению все идут колоть».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Они вспоминают фашистский режим, который оформился в Германии в первой половине XX века, а также проводимые фашистами опыты над людьми: «Фашистов в 1946 году судили за принудительные медицинские опыты над пленными в концлагерях. Это тогда законов «правильных» не знали».

«Ну да, или вышел из кабинета после получаса, пришёл домой, лег спать и не проснулся», — вспоминают скоропостижную смерть 38-летнего легкоатлета в Ярославской области. По информации СМИ, 9 июля спортсмен сделал днем прививку, а вечером принял душ, лег на кровать и скончался. Стоит отметить, региональный департамент здравоохранения обратился с заявлением «не делать преждевременных выводов и не распространять непроверенную информацию о смерти пациента, которому была сделана прививка от коронавирусной инфекции». По данным ведомства, заключение по данному случаю сделает иммунологическая комиссия по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Самарцы отмечают, что в таких условиях, в которых сейчас проходит массовая вакцинация, невозможно выполнить рекомендации Мурашко: «Особенно комфортны будут 30 мин., проведённые в мобильном пункте в автобусе. Привившихся штабелями один на другого, наверно, укладывать будут», «Как находиться у кабинета врача, если стоит толпа, и нет места?»

Люди понимают, что дождаться скорую будет ой как нелегко: «А скорая говорит, это не наши проблемы, где делали — туда и обращайтесь! Министр вообще в курсе?». И шутят по-чёрному: «Ну да, чтобы труповозку не гонять по городу, а из одного места разом всех вывезти».

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у больницы

«Этому минздраву плевать на нас с большой колокольни», «Да им все равно на эту аллергию. У них план!» — констатируют пользователи в социальных сетях.

Люди не понимают, зачем нужно подвергать себя опасности, прививаясь непроверенной вакциной, если после все равно нужно носить маски: «Зачем вакцинироваться, если все равно придётся ходить в наморднике. Я просто, правда, не могу понять смысл вакцины тогда», «Где гарантии, что после прививки не буду болеть?», «Я лучше подожду и побуду антипрививочником, пока эту прививку побольше испытают на людях, а потом тоже сделаю ее «по добровольному при<вы>нуждению», «У меня все знакомые после прививки заболели «короной». Да ну такие вакцины».

«Чтобы не было плохого самочувствия после вакцинации, может, не надо ходить на саму вакцинацию?» — написал пользователь социальной сети и получил такой ответ: «Самое разумное решение».