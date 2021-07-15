Итак, отложенные на год летние Олимпийские и Параолимпийские игры — 2020 в Токио все же состоятся. Однако можно ли полноценно и радостно провести этот всемирный спортивный праздник в столичной и соседних префектурах, в которых действует объявленное правительством чрезвычайное положение из-за продолжающегося роста числа зараженных коварным коронавирусом и где около 35% жителей выступают с требованиями отменить Игры и в этом году? Напомним, что, по опросам, еще недавно против Олимпиады в Токио или за ее перенос высказывались до 80% японцев, обеспокоенных опасностью завоза в страну новых штаммов COVID-19 и даже появлением его «олимпийской» разновидности.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры в Токио

Удивительно, но, как сообщалось, не в последнюю очередь по финансовым соображениям правительство Японии, столичные власти и руководство Международного олимпийского комитета (МОК), понимая потенциальную опасность, тем не менее готовы идти на риск. При этом, конечно, это сомнительное решение обрамляется красивыми словами о благородных мотивах и целях предстоящего события.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга согласился с заявлением главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха о том, что Игры «укрепят глобальную солидарность путем проведения успешных Олимпийских игр в Токио, несмотря на опасения по поводу нового всплеска случаев COVID-19 в столице».

Прибывший в японскую столицу и прошедший обязательный для всех трехдневный карантин Томас Бах в преддверии церемонии открытия Игр на следующей неделе заверил Сугу, что принимаются адекватные меры для предотвращения распространения коронавируса спортсменами и персоналом, участвующими в Олимпийских играх.

Martin Rulsch Президент МОК Томас Бах

Встреча между ними в офисе премьер-министра состоялась, когда «эксперты в области здравоохранения и общественность по-прежнему нервничают по поводу проведения Олимпийских и Параолимпийских игр в одном из самых густонаселенных городов мира, который в настоящее время находится под четвертым чрезвычайным положением», сообщает японское информационное агентство Киодо Цусин.

Не избежал пафосной риторики и премьер Суга, который заявил перед прессой о том, что «созерцание выступлений спортсменов на самом высоком уровне породит мечты и (духовно) тронет детей и подрастающие поколения, которые поведут нашу страну в будущее». «Поскольку мы сталкиваемся с серьезной проблемой COVID-19 во всем мире прямо сейчас, тем более важно, чтобы мы послали сильный сигнал о том, что мы объединимся и преодолеем этот кризис нашими усилиями и мудростью человечества», — сказал он.

При этом Суга выразил надежду, что МОК обеспечит соблюдение всеми спортсменами введенных ограничений на контакт с японцами, включая запрет на выход в город. Речь идет о полной изоляции зарубежных спортсменов, тренеров и других сопровождающих лиц.

Со своей стороны, пообещав избежать любого риска для людей в Японии с помощью строгих мер, Бах сказал, что «миллиарды людей будут следить за этими играми по всему миру и они будут восхищаться тем, чего японский народ достиг в этих очень трудных обстоятельствах». Олимпийские игры «объединят мир во всем нашем разнообразии» и «покажут, что мы сильнее вместе во всей нашей солидарности», сказал он журналистам после встречи. При этом президент МОК заявил, что хочет «смиренно попросить» Японию «тепло приветствовать спортсменов со всего мира, которые преодолели, как и японский народ, так много проблем».

Однако пышными словами трудно снизить обеспокоенность японцев. Даже личный советник премьера Суги по проблемам борьбы с COVID-19 Сигэру Оми и другие эксперты по инфекционным заболеваниям предупредили, что глобальное спортивное событие, наряду с высококонтагиозным вариантом коронавируса Delta, может привести к резкому росту инфекций в ближайшие месяцы.

Стремясь развеять опасения, Бах сказал, что 85% спортсменов — жителей олимпийской деревни и почти 100% находящихся в Токио членов МОК прошли вакцинацию. Привиты от 70 до 80% прибывающих в японскую столицу корреспондентов зарубежных СМИ.

(сс) Whispyhistory Вакцина от коронавируса

Как известно, Игры будут проходить при пустых трибунах. До минимума — 1000 человек — сокращено число VIP-персон: ранее допускался приезд на церемонию открытия Игр до 10 000 глав зарубежных государств с сопровождающими лицами.

С тем, чтобы избежать контактов олимпийцев с японским населением, часть эстафеты была снята с дорог общего пользования, и организаторы заявили на прошлой неделе, что зрители будут запрещены не только на стадионах, но и почти на всех площадках.

Тем временем президент МОК Бах усиленно ведет PR-кампанию по пропаганде Токийской олимпиады. Однако его пребывание на Японских островах нельзя назвать комфортным — под окнами его номера в столичной гостинице проходят демонстрации протеста против Игр в Токио. А часть жителей Хиросимы и Нагасаки, куда вознамерился выехать Бах, выступили против этой поездки, назвав ее «политически мотивированной».

Для привлечения внимания к церемонии открытия Токийской олимпиады в настоящее время принимаются меры к тому, чтобы на ней присутствовал император Японии Нарухито для объявления Игр открытыми. Сообщалось, что на церемонию открытия Олимпиады в Токио прибудет супруга президента США Джилл Байден. Сам же президент главного союзника Японии от поездки воздержался…