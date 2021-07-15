Чем дальше ковид, тем больше разговоров о том, что вот они, последние времена, — настали, и даже есть в них обещанное «число Зверя» в виде почему-то прививки. Доказывать что-либо оголтелым, которые спят и видят пришествие Антихриста, бесполезно, потому что у них с Антихристом связаны самые сладкие мечты. Но скорее главная опасность таится не в прививке или даже ее отсутствии. Хуже и того, и другого было бы потерять общественный разум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Долой

И вот здесь, возможно, и скрывается вызов времени для гражданина. Как бы мы ни старались выскочить из христианской парадигмы, это не получается, если мы не хотим становиться постлюдьми, погруженными в архаику, управляемыми древними представлениями о божествах и их «профессионалах"-жрецах.

Вопрос, как и во времена позднего Рима, заключается в оказании божественных почестей тому, что таковых недостойно. Божество выше понимания человека, поэтому его, т. е. его представителей, надо слушаться беспрекословно и без рассуждений. Примерно как одного недавнего российского блогера, призывавшего «не рефлексировать, а распространять». Но отдав свой ум на откуп телевизору, можно далеко зайти. А если говорить об истории вопроса, то о «числе Зверя» и «печати Антихриста», под которые подгоняются всякие безумные теории антипрививочников, мы знаем от ученика Христа, писавшего о пришествии антирелигии. Сам же Спаситель призывал разделять вопросы житейские, которые можно решить при помощи разума, и религиозные, где действуют другие силы. Вот здесь, похоже, и проведена черта, которую не стоит переступать. По сути, теперь идет борьба за право человека использовать свой разум, принимать взвешенные и самостоятельные решения там, где жрецы очередного языческого оракула убеждают, что человеку это не по силам. И тут что высказывания «сверхкомпетентных» мейнстримных медиков, повторяющих мантру, которую им выдала на сегодняшний день ВОЗ, что подпевающие им псевдоправославные, стыдящие окружающих за «отсутствие заботы о ближнем» и обвиняющие непривитых сразу в грехе убийства.

Интернет полон карикатур на карантинные правила, и авторы этих карикатур правильно замечают, что если отключить гражданское самосознание большинства, дальше этому большинству можно скомандовать всё что угодно, хоть ходить на четвереньках «по рекомендации ведущих ученых». Вакцинация по принципу «бросай мешки, вокзал уходит» тоже годится на роль такого вот жупела. Но статистика, демонстрируемая государствами с высоким процентом привитых от ковида, показывает, что остановить болезнь при помощи вакцины не получается, максимум удается смягчить последствия. Так не подменяется ли борьба с эпидемией карнавалом предписаний по борьбе с эпидемией?

Wanblee~commonswiki «Масочный режим»

Китай справился с эпидемией, правильно используя карантинные меры, когда еще никаких вакцин предложено не было. По сравнению с тем, как решил проблему Китай, то, что происходит в европейских странах, напоминает поддержание заболевания на «достойном вакцинации» уровне.

Теперь же, не только в России, но и во всём мире, давление на общественность явным образом усиливается. Объективно это объясняют пришествием новой формы («мутации») коронавируса, но если допустить переставшее уже быть преступным предположение об искусственном происхождении ковида, почему бы не сделать еще один логический шаг? И предположить, что лаборатория по производству зловредных вирусов продолжает работать и заражать человечество? Отказ рассматривать эту версию как «конспирологическую» идет вразрез со всей эволюцией разговоров о ковиде, когда раз за разом терпели крах попытки запретить здравый смысл. Ушли в небытие ранние модели распространения ковида, которые предполагали чуть ли не истребление человечества экспоненциальным ростом заражений, прошел запрет на рассуждения об искусственной природе ковида. Так не пора ли задуматься о том, как сделать, чтобы «запретить вирусу возвращаться»?

Tim Reckmann Вакцинация

Для этого надо, прежде всего, остановить поток пропаганды, не следовать слепо западной ковидной моде и рекомендациям, явно рассчитанным на веру в безальтернативность. И тогда, скорее всего, удастся и избежать всякого рода псевдорелигиозных эксерсизов всемирного официоза и его скороспелых оппонентов, и о разумном дополнении к программам борьбы с напастью подумать. Защита разума сейчас так же важна, как защита здоровья. Если же отыщется та лаборатория, в которой варится ковидная зараза, то вопрос перейдет в совсем другую плоскость. Только бы осталось кому спрашивать. Чтобы не затопило планету поклонение всемирным «высоким профессионалам» от науки, которые уже неоднократно доказали свою продажность.