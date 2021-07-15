Вице-премьер и глава правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский вместе с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком на пресс-конференции в расположении 1-й Варшавской бронетанковой бригады представил программу закупки в США 250 танков Abrams M1A2 SEPV3 на общую сумму в 23,3 млрд злотых (около 6 млрд долларов). «Наша армия в короткие сроки — первые поставки, если всё сложится хорошо, начнутся в следующем году — будет пополнена большим количеством самых современных танков Abrams», — сказал Качиньский. Он также отметил, что в настоящий момент готовятся и другие мероприятия по «расширению и очень и очень серьезному усилению» польских вооруженных сил. «Просто время, в которое мы живем, ситуация, в которой мы находимся, место, где мы расположены, требует этого», — добавил вице-премьер, поэтому Варшава идет на такие траты, хотя это очень «дорогое дело». И заключил: «Хочешь мира — готовься к войне».

Eucom.mil Армия Польши

Стоит отметить, что миллиарды злотых на танки пойдут в обход закона о государственных закупках и по особой статье, не из бюджета министерства национальной обороны (МОН). Сделка готовилась в режиме секретности, и обнародование информации о ней стало для многих внезапным. Оппозиция критикует действия правительства. По мнению заместителя председателя комиссии Сейма Польши по обороне Чеслава Мрочека, решение о покупке Abrams было неожиданным, оно несовместимо с программой развития вооруженных сил и технического перевооружения, а упоминание о «срочной оперативной необходимости» не соответствует действительности, так как не связано с операциями, проводимыми армией. Также он заявил, что вместо контракта с американцами Польша должна была попытаться принять участие в разработке и производстве танка нового поколения вместе с Францией и Германией. В свою очередь политолог Анджей Запаловский полагает, что масштаб польских потребностей говорит о необходимости собственного производства танков, а не только покупки их на внешнем рынке.

Американский танк M1A1 Abrams

Но к какой именно войне готовится глава правящей партии? Объясняя мотивацию приобретения 250 мощных американских танков, Качиньский сослался на «угрозу с Востока». А глава МОН уточнил, что Abrams «были разработаны, чтобы эффективно противостоять российским танкам последнего поколения». Некоторые российские издания пришли в этой ситуации к выводу, что Варшава «нацеливает американские танки на Калининград». Эта точка зрения имеет полное право на существование, логична, но, на наш взгляд, далеко не всё объясняет. Польские военные эксперты выражают определенные сомнения в необходимости контракта с США. Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал-лейтенант запаса Мирослав Ружаньский называет Abrams «хорошим танком, но не для польских условий». А генерал-майор запаса Роман Полько подчеркивает важность определения целевой направленности «танкового кулака» для армии. По его словам, с точки зрения национальной обороны покупка боевых вертолетов для борьбы с танками представляется более важной в контексте угроз на «восточном фланге НАТО, со стороны Белоруссии или России».

Вопрос в том, для чего всё-таки предназначены 250 американских машин, обороны или наступления. По оценкам специалистов, для защиты Польше необходимо как минимум 800 танков. В настоящее время польская армия располагает более чем 1000 танков, однако они являются устаревшими и требуют модернизации. В этом контексте Abrams, которые прибудут в страну в лучшем случае в следующем году, и еще потребуется несколько лет, чтобы поставить их в строй, лишь частично решают проблемы национальной обороны. Если дело в «российской угрозе», то для Варшавы, на первый взгляд, создается опасный временной разрыв. Помимо того, есть и политический аспект. Получается, что польские власти не верят в решимость НАТО защитить их в случае войны и не рассчитывают на американский военный контингент, который в Польшу пригласила сама же «Право и Справедливость». Косвенно в пользу этой версии говорит интерес Качиньского к работам польского геополитика Яцека Бартощака, который считает, что Польша должна быть готовой самостоятельно отражать какую-либо агрессию.

Ярослав Качиньский

Однако вряд ли всё же в Варшаве на самом деле полагают, что в ближайшие несколько лет Москва и Минск начнут сухопутную операцию, против чего и надо выставить Abrams, часть из которых будет передана 1-й Варшавской бронетанковой бригаде, а остальные уйдут формирующейся 18-й механизированной дивизии, расположенной в Люблинском воеводстве. Напомним, что на востоке это воеводство на треть граничит с Белоруссией, а на две трети — с Украиной. Как говорит военная наука, размещение танковых частей в переднем эшелоне является четким признаком подготовки наступательной операции. Так не под украинское ли направление готовят американские танки с учетом возможной геополитической нестабильности польской соседки? Генеральный штаб Польши вполне может держать в уме перспективы распада Украины, когда ее области начнут разбегаться по разные стороны. А тогда может появиться необходимость использовать Abrams в наступательных целях, войдя на украинскую территорию. Точнее, уже бывшую украинскую.